Papa Leon a anunțat că va avea colegi de apartament. Cu cine va locui Suveranul Pontif în Palatul Apostolic

Papa Leon XIV va invita un număr select de „colegi” să se mute cu el atunci când va ocupa apartamentele. Suveranul Pontif a anunțat că va locui în apartamentele Palatului Apostolic din secolul al XVI-lea, la câteva zile după alegerea sa.

Cele 10 camere ale apartamentului sunt supuse unor renovări extinse. Printre cei așteptați să fie invitați se numără Părintele Edgard Rimaycuna, secretarul personal peruan al Papei.

Este pentru prima dată în istoria modernă când un papă își va împărtăși oficial reședința de la etajul al treilea al palatului.

„Mi se pare că este ceva nou pentru mine”, a declarat corespondentul Vaticanului, Iacopo Scaramuzzi, potrivit uk.news.

Conform tradiției, sigilii au fost plasate pe ușile apartamentului pe 21 aprilie imediat după moartea lui Francis, deși episcopul papal decedat nu a locuit niciodată acolo.

Francis și-a petrecut cei 12 ani de pontificat în reședința simplu mobilată Santa Marta din interiorul Vaticanului, deoarece a spus că preferă contactul zilnic cu oamenii obișnuiți.

„În opinia mea, Leon este cu siguranță diferit față de Francis, dar nu atât de diferit. Se întoarce în apartamentele papale, dar nu ca un rege”, a spus Scaramuzzi.