Campionul olimpic român David Popovici a fost primit, alături de alți mari sportivi ai natației mondiale, în audiență de Papa Leon al XIV-lea, în Sala Clementină a Palatului Apostolic de la Vatican. Întâlnirea a avut loc înaintea debutului celei de-a 62-a ediții a Trofeului Internațional de Înot Settecolli, competiție care se desfășoară în acest weekend la Roma.

La audiență au participat liderii Federației Italiene de Natație, sportivii și oficialii delegațiilor prezente la prestigiosul concurs din capitala Italiei. Din delegația României au făcut parte David Popovici și președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Camelia Potec.

Potrivit Vatican News, sportivii au fost primiți de Suveranul Pontif în dimineața zilei de 25 iunie. În momentul în care a ajuns în fața Papei Leon al XIV-lea, David Popovici a schimbat câteva cuvinte cu acesta și i-a oferit drept cadou o cască de înot personalizată.

În discursul adresat sportivilor, Papa Leon al XIV-lea a vorbit despre rolul sportului în formarea caracterului și în apropierea oamenilor din culturi și țări diferite.

„Sportul, atunci când este trăit frumos, este medicament pentru corp și pentru spirit. Acesta integrează diferitele componente ale persoanei și le îndreaptă către valori foarte importante, cum ar fi dedicarea, solidaritatea și onestitatea. În activitatea sportivă, în special în cea desfășurată la nivel de performanță, ființa umană își exersează voința, însă o face în măsura în care este motivată. Iar aici se distinge calitatea sportivului: prin calitatea motivațiilor sale”, a transmis Suveranul Pontif.

Papa a evidențiat și simbolismul înotului, pe care l-a asociat cu apa, element esențial atât pentru viață, cât și pentru tradiția creștină.

„Sportul este, de asemenea, o oportunitate de creștere spirituală. Iar înotul, în acest sens, are ceva special. Într-adevăr, se practică prin scufundarea într-un element, apa, care învăluie persoana. Acest lucru amintește în mod simbolic de un aspect care ne definește încă din pântecele mamei noastre: a trăi înseamnă a învăța să te miști în armonie cu ceilalți și cu mediul înconjurător. Pentru noi, creștinii, de altfel, apa este simbolul Botezului și al vieții noi în Cristos”, a spus acesta.

Mesajul liderului Bisericii Catolice a inclus și un apel la unitate și fraternitate între popoare, într-o perioadă marcată de numeroase tensiuni internaționale.

„Voi toți, provenind din țări diferite, v-ați reunit aici însuflețiți de aceeași pasiune și de aceleași valori, dincolo de orice diferență de limbă, naționalitate sau cultură. Acest fapt, tipic manifestărilor sportive internaționale, oferă un semn de speranță, un semn al lumii pe care ne-o dorim; aduce o contribuție la întâlnirea pașnică dintre popoare și la fraternitate.

De aceea, vă încurajez să continuați să practicați și să răspândiți valorile sportului. Pentru că anii sportului de performanță trec, dar acele valori rămân!”, a afirmat Papa Leon al XIV-lea.

Pentru David Popovici, întâlnirea cu Suveranul Pontif a avut loc cu doar câteva zile înaintea debutului la Trofeul Settecolli, una dintre cele mai importante competiții ale verii pentru înotătorii de elită. Sportivul român va lua startul în toate cele trei zile ale concursului, urmând să concureze în probele de 50, 100 și 200 de metri liber.

Competiția de la Roma reprezintă un test important înaintea Campionatelor Europene programate în perioada 10-16 august, la Paris. Popovici folosește reuniunea din Italia pentru a-și evalua forma sportivă și pentru a acumula ritm competițional înaintea principalului obiectiv al sezonului.

Înainte de plecarea spre Italia, campionul olimpic, mondial și european a vorbit despre atmosfera specială pe care o întâlnește de fiecare dată la Roma și despre susținerea numeroasă a românilor din tribune.

„Atmosfera este întotdeauna extraordinară în Italia, îmi place foarte mult să concurez acolo, mai ales la bazinul ăsta. De fiecare dată când am concurat acolo au venit și un număr foarte mare de români. Îmi aduc aminte inclusiv la Europene acum câțiva ani, când am bătut recordul mondial, auzeam de la niște muncitori care montau schela: «Hai, David, hai!». Da, abia aștept”, a declarat David Popovici.