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Alertă în spațiul aerian al Ungariei. Avion de pasageri interceptat la solicitarea NATO, după ce a întrerupt comunicațiile

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Două avioane de luptă Gripen au fost ridicate de urgență de la sol după ce un avion de pasageri care zbura de la Tel Aviv la Praga a întrerupt legătura cu controlul traficului aerian. Alerta a fost declanșată la solicitarea NATO, iar aeronava a fost interceptată deasupra Ungariei.

Avioanele Gripen au însoţit nava până la ieşirea din spaţiul aerian al Ungariei. FOTO: arhivă
Avioanele Gripen au însoţit nava până la ieşirea din spaţiul aerian al Ungariei. FOTO: arhivă

O alertă maximă de securitate a fost activată în cursul serii de joi, 11 iunie, în spațiul aerian al Ungariei, după ce un Airbus A321 cu sute de pasageri la bord nu a mai răspuns apelurilor controlorilor de trafic aerian. Situația a determinat Centrul NATO pentru Operațiuni Aeriene Combinate să solicite intervenția de urgență a Forțelor Armate Ungare, care au ridicat de la sol două avioane de luptă JAS-39 Gripen.

Anunţul a fost făcut chiar de premierul Ungariei, Peter Magyar, pe Facebook.

Aeronava efectua o cursă între Tel Aviv și Praga și traversa spațiul aerian ungar în momentul în care legătura radio cu echipajul a fost pierdută. Potrivit autorităților de la Budapesta, a fost activat cel mai ridicat nivel de alertă prevăzut pentru astfel de incidente.

Avioanele militare au decolat imediat pentru interceptarea aparatului de zbor și monitorizarea situației. După ce au ajuns în apropierea Airbusului, piloții militari au stabilit contact vizual cu echipajul, iar la scurt timp comunicațiile radio au fost reluate.

Conform procedurilor NATO privind apărarea spațiului aerian, aeronava civilă a fost escortată de avioanele Gripen până la ieșirea din spațiul aerian al Ungariei, iar Airbusul și-a continuat apoi zborul către Praga, conform planului inițial.

Autoritățile ungare au precizat că avionul a părăsit spațiul aerian al țării la ora 20:10.

După finalizarea misiunii, cele două avioane de luptă s-au întors la baza aeriană de la Kecskemét.

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a lăudat reacția structurilor implicate în gestionarea incidentului.

„Serviciul de poliție aeriană al Forțelor Armate Ungare și sistemul integrat de apărare aeriană al NATO au funcționat eficient pe parcursul întregului incident”, a scris acesta.

Până în acest moment, autoritățile nu au indicat existența unei amenințări la adresa siguranței zborului și nici nu au oferit explicații privind motivele pentru care echipajul aeronavei a întrerupt comunicațiile cu controlul traficului aerian.

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