Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
Ucraina ar putea primi pe lângă avioane Gripen și cea mai performantă rachetă aer-aer a Europei

Război în Ucraina
Publicat:

Un viitor lot de avioane de luptă suedeze JAS 39 Gripen, destinat Ucrainei, ar putea fi echipat cu Meteor, considerată cea mai avansată rachetă aer-aer produsă în Europa, ceea ce ar oferi Kievului o capacitate semnificativ sporită de a lovi avioanele rusești de la mare distanță, scrie Business Insider.

Avion Gripen, înarmat cu rachete Meteor/FOTO:X
Avion Gripen, înarmat cu rachete Meteor/FOTO:X

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a discutat duminică, într-o convorbire telefonică, cu omologul său suedez, Pål Jonson, despre posibilitatea ca Suedia să furnizeze Ucrainei atât avioane Gripen, cât și rachete Meteor, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării de la Kiev.

Potrivit părții ucrainene, aceste rachete cu rază lungă de acțiune sunt „instrumente-cheie pentru contracararea aeronavelor purtătoare de bombe aeriene ghidate”, una dintre cele mai serioase amenințări pentru Ucraina în actualul conflict. Bombele ghidate rusești pot fi lansate de la distanțe mari, din afara razei multor sisteme de apărare antiaeriană, și sunt extrem de dificil de interceptat.

Meteor, „bijuteria coroanei” în rândul rachetelor aer-aer europene

Racheta Meteor este un sistem aer-aer dincolo de raza vizuală (BVR), dezvoltat de consorțiul european MBDA, și este considerată de experți drept cea mai performantă rachetă de acest tip aflată în serviciu pe continent.

Cu o lungime de aproape patru metri și o greutate de peste 180 de kilograme, Meteor poate fi lansată de pe mai multe tipuri de avioane de luptă occidentale, inclusiv Gripen, Rafale și Eurofighter Typhoon. Raza sa de acțiune depășește 120 de kilometri, iar viteza atinge peste Mach 4.

Spre deosebire de multe rachete cu rază lungă, care își pierd energia în faza finală a zborului, Meteor este propulsată de un motor cu reacție care îi permite să mențină viteza până în momentul interceptării. Potrivit producătorului, acest lucru îi oferă cea mai mare „zonă fără scăpare” dintre toate rachetele aer-aer existente, reducând drastic șansele ca o aeronavă inamică să se poată sustrage.

Suedia a fost una dintre primele țări care a introdus Meteor în dotare, începând cu anul 2016.

Un pas major pentru modernizarea forțelor aeriene ucrainene

Discuțiile privind racheta Meteor au loc la mai bine de trei luni după ce Ucraina și Suedia au semnat o scrisoare de intenție privind exportul a până la 150 de avioane Gripen către Kiev. Acordul nu a fost încă finalizat, însă un asemenea transfer ar reprezenta un pas major în modernizarea forțelor aeriene ucrainene.

În prezent, aviația Ucrainei se bazează în principal pe aparate de proveniență sovietică, completate recent de un număr limitat de avioane americane F-16 și franceze Mirage 2000.

Gripen, produs de compania suedeză Saab, este considerat de analiști militari drept unul dintre cele mai potrivite avioane occidentale pentru condițiile de operare din Ucraina. Aparatul este proiectat să funcționeze de pe piste improvizate, are cerințe reduse de întreținere și se pretează bine la operațiuni dispersate, reducând vulnerabilitatea la atacurile rusești asupra bazelor aeriene.

Un pachet de ajutor mai amplu în pregătire

Deși nu a fost luată încă o decizie finală privind includerea rachetelor Meteor, discuțiile recente sugerează că acestea ar putea face parte din viitoare pachete de armament.

Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat că Suedia pregătește un pachet de ajutor „de mare amploare”, care ar urma să includă sisteme de apărare aeriană, radare, echipamente de război electronic și drone.

Dacă se va concretiza, transferul combinat de avioane Gripen și rachete Meteor ar putea schimba semnificativ raportul de forțe în aer, oferind Ucrainei o capacitate reală de a ține la distanță aviația rusă și de a limita eficiența bombardamentelor cu muniții ghidate.

loading Se încarcă comentariile...
