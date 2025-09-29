Orban bagatelizează survolul dronelor ungare în Ucraina: „Și ce dacă? Ucraina nu e suverană. Fără Occident, s-ar prăbuși”

Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina cresc: Viktor Orban a minimalizat survolul dronelor ungare și a atacat independența Kievului, susținând că fără Occident, Ucraina „s-ar prăbuși imediat”.

„Faptul că două, trei sau patru drone ungare au trecut sau nu frontiera nu este o problemă”, a declarat Orban într-un podcast moderat de purtătorul de cuvânt al partidului său, adăugând că tinde să-l creadă ministrul său al Apărării, Kristof Szalay-Bobrovniczky, care a negat acuzaţiile.

Premierul ungar a subliniat că Kievul ar trebui să se îngrijoreze mai degrabă de „dronele ruseşti de la frontiera sa estică”. „Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă?”, a mai spus Orban.

Orban a mai afirmat că, fără sprijinul financiar al Occidentului, „Ucraina s-ar prăbuși imediat”.

Declarațiile vin după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că „drone de recunoaștere probabil ungare” au survolat teritoriul ucrainean.

Ministerul Apărării de la Budapesta a catalogat sâmbătă acuzațiile drept „total nefondate”, în timp ce ministrul de Externe ucrainean, Andrii Sibiga, a publicat o hartă a traiectoriei dronelor, primită de la forțele armate ucrainene.

Potrivit Statului Major General al armatei ucrainene, o dronă a fost detectată vineri dimineață în regiunea Transcarpatia, survolând zona în două rânduri, la altitudini diferite.

Ungaria, membră NATO și UE, și-a consolidat în ultimii ani legăturile politice și economice cu Moscova și refuză să acorde ajutor militar Kievului, blocând negocierile de aderare ale Ucrainei la Uniunea Europeană și obstrucționând sancțiunile UE împotriva Rusiei.

Tensiunile dintre Budapesta și Kiev au crescut și din cauza minorității maghiare din Transcarpatia, precum și a distribuției de pașapoarte ungare către zeci de mii de cetățeni ucraineni.



