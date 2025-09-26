Zelenski acuză Ungaria că trimite drone de recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei. Răspunsul maghiarilor: „Zelenski o ia razna”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că Ungaria ar fi făcut zboruri cu drone de recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei.

UPDATE: Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a estimat vineri că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski "începe să o ia razna", după ce acesta din urmă a afirmat că drone, care probabil erau ale Ungariei, au încălcat spaţiul aerian al Ucrainei, relatează Reuters.

"Preşedintele Volodimir Zelenski începe să o ia razna din cauză că este anti-ungar", a scris Szijjarto pe Facebook. "El vede acum monştri", a adăugat ministrul ungar despre preşedintele Ucrainei.

„Forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului nostru aerian de către drone de recunoaştere, care sunt probabil ungare”, a susținut Zelenski, relatează AFP și EFE, citate de Agerpres.

Potrivit acestuia, evaluările preliminare indică posibile acțiuni de recunoaștere asupra potențialului industrial din zonele de graniță ale Ucrainei, în apropierea Ungariei.

Președintele ucrainean a mai precizat că a fost informat despre aceste incidente de către comandantul-șef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski, și că a cerut rapoarte urgente privind toate cazurile semnalate.

Acuzațiile vin pe fondul unor noi tensiuni între Kiev și Budapesta. Mai devreme vineri, Ucraina a interzis intrarea pe teritoriul său a trei responsabili militari ungari, ca reacție la o decizie similară luată anterior de Ungaria.

În ultimele luni, guvernul condus de Viktor Orban a impus interdicții de intrare pe teritoriul Ungariei mai multor oficiali militari ucraineni, invocând incidente ce ar implica recrutări forțate și atacuri asupra conductei ruse Drujba, prin care Ungaria și Slovacia importă petrol din Rusia.

Premierul ungar a anunțat recent că i-a solicitat președintelui american Donald Trump să intervină pentru ca Ucraina să înceteze atacurile asupra conductei Drujba, publicând și răspunsul liderului de la Casa Albă. La rândul său, Zelenski a afirmat că i-a cerut lui Trump să îl convingă pe Orban să nu mai blocheze procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. În schimb, Ungaria își menține opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, ignorând argumentele președintelui Volodimir Zelenski, care a subliniat că nici măcar Rusia nu se opune acestei perspective.