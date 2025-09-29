Presa maghiară pro-Orban acuză Ucraina că ar putea organiza atacuri „sub steag fals” în România, pentru a atrage NATO în conflict

O publicație din Ungaria cunoscută pentru orientarea sa conservatoare și sprijinul față de guvernul condus de Viktor Orbán acuză Ucraina că ar putea efectua atacuri „sub steag fals” asupra unor hub-uri logistice din România și Polonia pentru a implica NATO.

Potrivit publicațiilor pro-Viktor Orban, scopul acestei ofensive ucrainene este de a „atrage NATO în război”, scrie Tech Rider.

Narațiunea a apărut aproape simultan din două surse: un editorial nesemnat pe portalul de știri maghiar PestiSrácok, care cita „zvonuri vagi care circulă pe Telegram”, și o declarație a purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Articolul publicat de PestiSracok susține că Serviciul de Securitate al Ucrainei intenționează să utilizeze drone de fabricație rusă lansate din vestul Ucrainei pentru a ataca centre logistice importante din România și Polonia, utilizate pentru transportul de arme.

Mai departe, autorul sugerează că Ucraina ar putea efectua atacuri „sub steag fals” asupra unor hub-uri logistice din România și Polonia pentru a implica NATO, prezentând această afirmație ca pe o posibilitate, fără dovezi concrete.

Ulterior, administrația prezidențială ucraineană ar „organiza o campanie media în țară și în străinătate pentru a acuza Moscova de atacarea teritoriului NATO”.

Mass-media rusă a amplificat rapid afirmațiile unei publicații maghiare, iar Maria Zaharova a acuzat Ucraina că încearcă să provoace un conflict Rusia–NATO.

În paralel, circulă pe rețele sociale, inclusiv prin canale rusești, postări care sugerează că apărarea ucraineană ar fi direcționat intenționat drone spre Polonia, adunând circa 30 de milioane de vizualizări.

