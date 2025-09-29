Un apropiat al lui Viktor Orban a preluat o firmă de construcții din Brașov. Cum încearcă să ocolească restricțiile UE

O companie de construcții din România a fost cumpărată de grupul maghiar Duna Aszfalt, controlat de omul de afaceri László Szijj, un apropiat al premierului Viktor Orban.

Compania românească Euro Strada, cu sediul la Brașov și specializată în construcția de drumuri și poduri, a fost preluată de Duna Aszfalt, una dintre cele mai mari firme de construcții din Ungaria. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, grupul maghiar a achiziționat 75% din acțiuni de la proprietara Angela Țibre, iar restul de 25% a fost cedat companiei Minerva Bizalmi, firmă aflată în relații de acționariat cu Duna.

Duna Aszfalt face parte din Duna Group, o întreprindere de familie care s-a dezvoltat rapid și care urmărește consolidarea poziției sale pe piața regională a construcțiilor, iar cumpărarea firmei din Braşov vine după ce, în 2024, grupul maghiar a cumpărat și compania poloneză Mota-Engil Central Europe (MECE), activă în proiecte de infrastructură finanțate din fonduri UE.

Euro Strada are peste 100 de angajați și a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ 280 de milioane de lei și un profit net de 56,6 milioane de lei.

Presa independentă de la Budapesta a relatat că firme apropiate de guvernul Viktor Orban caută achiziții în afara Ungariei pentru a profita indirect de fonduri europene, în condițiile în care Bruxelles-ul a blocat alocările directe din cauza problemelor privind statul de drept.

În acest context, șeful Duna Group a declarat că urmărește noi achiziții și pe piața din Cehia, o țară cu numeroase proiecte în derulare.

Grupul Duna Aszfalt este controlat de antreprenorul László Szijj, cunoscut pentru legăturile sale cu premierul Viktor Orban. Potrivit Rador, avionul său privat este folosit constant de liderul de la Budapesta, iar iahtul său a găzduit figuri de prim-plan din partidul Fidesz, inclusiv pe ministrul de Externe Péter Szijjártó.