Un oraș european, mai puțin prezent în topurile destinațiilor turistice celebre, a fost desemnat cel mai locuibil din lume, potrivit unui clasament realizat de Global Cities Index. Localitatea s-a remarcat prin calitatea vieții, speranța de viață ridicată, infrastructura prietenoasă, dar și prin peisaje spectaculoase.

Grenoble este un oraș din sud-estul Franței, situat la poalele Alpilor Foto: Shutterstock

Cercetarea a luat în calcul șase criterii considerate esențiale pentru calitatea vieții: speranța de viață, venitul pe cap de locuitor, egalitatea veniturilor, facilitățile recreative și culturale, viteza internetului și costurile locuințelor.

Orașul din Alpi care a ajuns pe primul loc în lume

Localitatea desemnată câștigătoare este Grenoble, situată în sud-estul Franței, la poalele Alpilor. Orașul îmbină peisajele montane cu o viață culturală activă și o economie bazată, în parte, pe cercetare și inovare tehnologică.

Grenoble este un important centru științific, cu activități de cercetare în domenii precum nanotehnologia și biotehnologia. În același timp, orașul a investit în infrastructura destinată deplasărilor alternative la mașină, potrivit Express.

Unul dintre atuurile sale este rețeaua extinsă de piste pentru biciclete, completată de servicii de închiriere. Aceste facilități încurajează deplasările pe două roți și contribuie la transformarea orașului într-un spațiu mai accesibil pentru locuitori.

Europa domină clasamentul celor mai locuibile orașe

Potrivit publicației citate, pe locul al doilea în clasament se află Canberra, capitala Australiei, apreciată pentru planificarea urbană, spațiile publice bine întreținute, siguranța și serviciile publice eficiente.

Orașul subestimat care a fost desemnat cel mai autentic din Europa: străzi înguste și pitorești, piețe și porturi pline de viață

Locul al treilea este ocupat de Berna, capitala Elveției, cunoscută pentru centrul său istoric medieval, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Turnul cu ceas Zytglogge și parcul urșilor se numără printre reperele orașului.

Canberra, capitala Australiei Foto: Pexels

Pe poziția a patra se află Bergen, din Norvegia, o destinație înconjurată de fiorduri și munți, care oferă numeroase posibilități pentru drumeții, caiac și alte activități în aer liber.

Basel, un alt oraș elvețian, ocupă locul al cincilea. Acesta este apreciat pentru oferta culturală și standardul ridicat al serviciilor medicale, printre instituțiile cunoscute numărându-se Spitalul Universitar din Basel.

Luxemburg se situează pe locul al șaselea, fiind remarcat pentru rata redusă a criminalității, curățenia străzilor și transportul public gratuit.

Orașul Luxemburg Foto: Shuterstock

Topul continuă cu Reykjavik, capitala Islandei, pe locul al șaptelea, și Zurich, cel mai mare oraș din Elveția, pe poziția a opta.

Gent, din Belgia, ocupă locul al nouălea, fiind apreciat pentru arhitectura medievală, canalele pitorești și străzile prietenoase cu pietonii.

Gent, apreciat pentru arhitectura medievală Foto: Pexels

Clasamentul este încheiat de Nantes, oraș din vestul Franței, cunoscut pentru patrimoniul său istoric și cultural.

Printre principalele atracții se numără Castelul Ducilor de Bretania, care găzduiește în prezent Muzeul de Istorie al orașului.