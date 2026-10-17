Orașul european care riscă să rămână în întuneric 20 de ore pe zi. Planul Rusiei, dezvăluit de documente secrete

Rusia ar pregăti o strategie care ar putea transforma iarna într-un coșmar pentru milioane de oameni. Atacurile asupra centralelor electrice și documentele militare analizate de presa britanică indică un plan care ar putea lăsa un mare oraș european în întuneric până la 20 de ore pe zi.

Bombardamente rusești în Kiev Foto: arhivă, adevărul

Moscova și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei pentru a afecta grav condițiile de viață ale populației și a forța Kievul să capituleze. În cel mai grav scenariu, penele de curent ar putea dura până la 20 de ore pe zi, în timp ce întreruperile alimentării cu apă ar agrava riscurile pentru populația civilă

Trei centrale electrice, lovite în regiunea Kievului

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene s-au intensificat în ultimele zile, în pofida anunțului președintelui american Donald Trump privind un „armistițiu energetic” între Moscova și Kiev, potrivit The Guardian.

Atac rusesc în Kiev Foto: Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei

În noaptea de marți, forțele ruse au lovit trei centrale electrice importante din regiunea Kievului: centralele de cogenerare nr. 4 și nr. 5 și centrala termoelectrică Trypillia. A fost vizată și o stație electrică importantă, prin care energia produsă de două dintre principalele centrale nucleare ale Ucrainei este transportată către capitală.

Aceste instalații, alături de alte stații electrice care formează așa-numitul „inel energetic al Kievului”, contribuie la alimentarea capitalei cu electricitate din diferite regiuni ale țării. Distrugerea lor ar putea provoca o criză umanitară într-un oraș cu aproximativ trei milioane de locuitori.

Potrivit sursei citate, o evaluare militară descrie posibile obiective ale campaniei rusești împotriva infrastructurii energetice ucrainene. Documentul, intitulat „Analiza sectoarelor energetic, locativ și al utilităților din Ucraina”, identifică punctele vulnerabile ale rețelei și ia în calcul inclusiv atacuri asupra unor instalații asociate centralelor nucleare.

Mai mulți oficiali europeni familiarizați cu documentul au declarat că acesta ar fi fost elaborat de departamente de analiză asociate armatei ruse sau serviciilor de informații. Copii ale documentului ar fi circulat în Ucraina și în anii precedenți.

Planul Rusiei ar viza inclusiv alimentarea cu apă

Potrivit evaluării consultate de publicația britanică, obiectivele posibile ale campaniei rusești ar include reducerea calității vieții populației prin întreruperea alimentării cu energie electrică și oprirea completă a furnizării apei.

Documentul anticipează că asemenea măsuri ar putea provoca deteriorarea condițiilor sanitare și plecarea forțată a locuitorilor din orașele afectate.

Ministrul ucrainean al Energiei, Denîs Șmîhal, a declarat luna trecută că documentele conțin informații detaliate despre armele necesare pentru distrugerea instalațiilor vizate.

Atacuri asupra Ucrainei Foto: X

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„Există două documente ample, redactate într-un mod foarte rece și foarte clar, cu tabele care arată numărul de arme necesare pentru distrugerea fiecărei instalații”, a afirmat oficialul.

Acesta a precizat că armamentul menționat include rachete balistice, drone cu reacție și drone convenționale.

Documentele ar identifica punctele vulnerabile ale rețelei și ar indica numărul de rachete balistice, rachete de croazieră hipersonice și drone necesare pentru scoaterea din funcțiune a centralelor și stațiilor electrice.

La solicitarea Ministerului ucrainean al Energiei, The Guardian a decis să nu publice anumite detalii ale evaluării militare, pentru a nu facilita noi atacuri asupra infrastructurii țării.

Kievul ar putea avea curent electric doar patru ore pe zi

Conform estimărilor incluse în document, atacurile ar putea distruge peste 90% din capacitatea de alimentare cu energie electrică de care capitala ucraineană ar urma să dispună în timpul iernii.

În cel mai grav scenariu, penele de curent ar putea dura până la 20 de ore pe zi, până la repararea echipamentelor avariate. Astfel, locuitorii ar putea avea electricitate doar aproximativ patru ore zilnic.

Publicația ucraineană Ekonomicina Pravda a relatat joi că cele trei centrale electrice importante din regiunea Kievului nu mai au capacitatea de a produce electricitate, ceea ce face capitala mai dependentă de energia transportată din alte zone ale țării.

Experții citați de publicație estimează că, în cazul unei ierni moderate și al reparării rapide a stațiilor electrice avariate, întreruperile ar putea dura până la opt ore pe zi. În schimb, temperaturile foarte scăzute și continuarea atacurilor ar putea prelungi penele de curent până la 20 de ore zilnic.

Autoritățile ucrainene nu confirmă, de regulă, detaliile privind avariile provocate infrastructurii critice.

Situația este complicată și de reducerea stocurilor de rachete PAC-3 destinate sistemelor americane de apărare antiaeriană Patriot, folosite pentru protejarea infrastructurii și a altor obiective împotriva atacurilor aeriene.

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Zelenski avertizează asupra riscurilor din această iarnă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat în această săptămână autoritățile municipale din Kiev pentru pregătirile insuficiente pentru sezonul rece și pentru incapacitatea de a proteja infrastructura energetică a capitalei.

În plus, pentru sâmbătă sunt planificate proteste față de întreruperile alimentării cu electricitate și căldură. Dificultățile cu care s-ar putea confrunta populația în timpul iernii riscă să genereze tensiuni politice pentru guvernul ucrainean, aflat la conducerea țării în vreme de război.

Analistul politic ucrainean Volodimir Fesenko consideră că riscurile din această iarnă ar putea fi mai mari decât cele din anul precedent.

„Anul trecut, am fost cu adevărat în pragul dezastrului. Dar riscul ca situația să fie și mai gravă în acest an este mai mare, astfel că planul de atacare a infrastructurii ucrainene pare realist. Există o probabilitate foarte ridicată ca Rusia să încerce să ne înfrângă în această iarnă”, a declarat acesta.

În opinia analistului, Kremlinul ar putea considera că o victorie militară decisivă nu mai este posibilă și s-ar putea concentra, în schimb, asupra distrugerii infrastructurii ucrainene rămase.

Atacurile asupra centralelor electrice și a rețelelor de utilități ar putea deveni astfel un instrument prin care Moscova încearcă să slăbească rezistența Ucrainei și să forțeze autoritățile de la Kiev să capituleze.