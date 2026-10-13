 Trei factori joacă împotriva Ucrainei: superioritatea aeriană a Rusiei, alegerile din SUA și iarna, susține un geopoliticianul francez | adevarul.ro
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Trei factori joacă împotriva Ucrainei: superioritatea aeriană a Rusiei, alegerile din SUA și iarna, susține un geopoliticianul francez

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Ucraina se confruntă simultan cu presiunea militară a Rusiei, incertitudinea politică de la Washington și perspectiva unei noi ierni în care atacurile asupra infrastructurii energetice ar putea lăsa populația fără electricitate și căldură. În acest context, Europa are capacitatea de a sprijini Kievul mai mult decât o face în prezent, însă principala întrebare este dacă există voința politică necesară, consideră geopolitologul francez Dominique Moïsi.

Academia de Științe a Ucrainei în flăcari
Rusia a atacat Academia de Științe a Ucrainei Foto: X@ZelenskyyUa

Statele Unite s-au îndepărtat de Ucraina, iar Kievul trebuie să se bazeze acum în primul rând pe sprijinul Europei. În joc nu se află însă doar viitorul Ucrainei, ci și cel al Uniunii Europene, scrie geopoliticianul Dominique Moïsi într-un editorial publicat de Les Echos.

Potrivit analizei sale, Ucraina este prinsă între trei factori care îi complică situația: cel militar, cel politic și cel climatic.

Rusia are un avantaj temporar în aer

Primul factor este cel militar. În evaluarea lui Moïsi, Rusia deține temporar avantajul în spațiul aerian, iar Ucraina nu a găsit încă o soluție eficientă pentru a contracara noile rachete rusești.

Autorul susține că, la începutul lunii octombrie 2026, numărul victimelor civile provocate de atacurile rusești îl depășise deja pe cel înregistrat pe parcursul întregului an 2025.

Al doilea factor este cel politic. Mai sunt aproximativ trei săptămâni până la alegerile intermediare din Statele Unite, iar această perioadă poate influența deciziile administrației de la Washington.

În interpretarea lui Moïsi, Statele Unite lasă Kievul fără protecție aeriană suficientă și îi cer, în același timp, să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Al treilea factor este cel climatic. „Iarna se apropie”, avertizează geopolitologul, întrebându-se dacă ucrainenii sunt pregătiți să treacă prin a cincea iarnă consecutivă în condiții de frig și fără electricitate.

„Viața este prea grea, iar noi suntem prea singuri” ar putea fi gândul multor ucraineni, sugerează autorul.

Războiul declanșat de Vladimir Putin nu are doar o dimensiune fizică, ci și una psihologică. Potrivit lui Moïsi, Moscova este convinsă că victoria este aproape și că ar mai fi nevoie doar de câteva luni pentru a-și atinge obiectivele.

Europa, în fața unei alegeri decisive

Geopolitologul compară Europa cu satul galic din benzile desenate cu Asterix, care continuă să reziste în fața unei puteri mult mai mari. Întrebarea este însă cât timp va mai putea face acest lucru.

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În mai multe țări europene se apropie alegeri, iar partidele populiste își consolidează pozițiile. În acest context, Ucraina, deși se află aproape de Europa, riscă să pară tot mai îndepărtată de preocupările alegătorilor europeni.

Moïsi consideră că Rusia mizează pe efectul războiului hibrid, purtat pe mai multe fronturi, pentru a-i descuraja pe europeni să își asume riscuri în sprijinul Kievului. Moscova ar spera, de asemenea, ca interesul public pentru Ucraina să se diminueze rapid.

Europa se află acum în prima linie a sprijinului pentru Ucraina, în timp ce printre principalii parteneri din afara continentului se mai numără Canada și Japonia.

În opinia autorului, Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă că viitorul său și, într-un sens mai larg, viitorul democrației se joacă și în Ucraina.

Istoria îi oferă Europei o oportunitate de a-și recâștiga influența pe scena internațională, argumentează Moïsi. Resursele și capacitatea de acțiune ale blocului comunitar sunt mai mari decât se crede adesea. Problema este dacă liderii europeni au voința politică de a le folosi.

Rusia nu poate fi considerată nici un „tigru de hârtie”, nici o forță militară atotputernică, afirmă geopolitologul. După mai bine de patru ani de război, Moscova nu a reușit să obțină o victorie decisivă împotriva unui adversar care, cel puțin pe hârtie, este mult mai slab.

Ce ar trebui să facă Europa pentru Ucraina

În viziunea lui Moïsi, sprijinirea Ucrainei presupune susținerea fermă a președintelui său de către liderii europeni.

Un asemenea angajament ar transmite populației ucrainene un mesaj politic și psihologic esențial: că nu este singură, că lupta sa este și lupta Europei și că sprijinul va continua atât timp cât va fi necesar.

Autorul cere, de asemenea, înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei.

„Pentru pacea în lume, nu Ucraina trebuie să-și schimbe președintele. Rusia și America trebuie să facă acest lucru”, conchide Moïsi.

Europa promite sancțiuni mai dure, dar ajutorul militar rămâne incert

În timp ce Kievul încearcă să obțină un sprijin european mai consistent, unele semnale politice sunt încurajatoare.

Germania, cel mai mare donator european al Ucrainei, a anunțat că va menține sancțiunile împotriva Rusiei, în pofida deciziei americane referitoare la motorina rusească.

Situația este însă mai complicată în privința ajutorului militar.

Grecia și Spania au refuzat să transfere Ucrainei rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, ale căror termene de garanție se apropie de expirare.

Kievul solicită aceste rachete în perspectiva unor atacuri rusești asupra sistemului energetic care s-ar putea număra printre cele mai dure de la începutul războiului, în timpul iernii care urmează.

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