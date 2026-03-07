Americanii au informații că China va sprijini Iranul, iar Rusia ajută deja cu informații despre SUA

SUA dețin informații care sugerează că China s-ar putea pregăti să ofere Iranului asistență financiară, piese de schimb și componente pentru rachete, au declarat trei persoane familiarizate cu situația, deși Beijingul a rămas oficial în afara războiului până acum.

China se bazează foarte mult pe petrolul iranian și se pare că a făcut presiuni asupra Teheranului pentru a permite trecerea în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

„China acționează mai prudent în sprijinul acordat. Vrea ca războiul să se termine deoarece îi amenință aprovizionarea cu energie”, a declarat o sursă pentru canal, scrie Mediafax.

Pete Hegseth: SUA știu cine cu cine vorbește

Sursele CNN au confirmat, de asemenea, că, potrivit serviciilor secrete americane, Rusia furnizează Iranului date privind locația și mișcările trupelor, navelor și aeronavelor americane. O mare parte din informațiile pe care Moscova le-a împărtășit cu Teheranul constau în imagini obținute de sateliții ruși, au declarat acestea.

Întrebat despre rapoartele privind schimbul de informații, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat pentru emisiunea „60 Minutes” de la CBS News că „urmărim totul”.

„Poporul american poate fi sigur că șeful său știe foarte bine cine vorbește cu cine”, a adăugat el în interviul difuzat duminică. „Și orice lucru care nu ar trebui să se întâmple, fie că este în public, fie că este ascuns, este confruntat și confruntat vehement.”

Hegseth a declarat reporterilor miercuri că Rusia și China „nu sunt cu adevărat un factor” în războiul cu Iranul.

Rusia și Iranul cooperează de cel puțin ultimii trei ani în domeniul tehnologiei rachetelor și dronelor, Iranul furnizând Rusiei drone Shahed și rachete balistice cu rază scurtă de acțiune pentru a viza Ucraina și contribuind la înființarea unei fabrici masive de drone pentru a produce drone de proiectare iraniană în interiorul Rusiei.

Iranul a solicitat, la rândul său, ajutorul Rusiei pentru a-și consolida programul nuclear, a relatat CNN.

Washington Post a fost primul care a relatat că Rusia ar putea fi implicată în conflictul din Orientul Mijlociu. Washingtonul nu a negat oficial această informație.

Secretarul de presă al prezidențialului rus, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze. Secretarul Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat că „Statele Unite sunt perfect conștiente” de țările care „comunică între ele” și de acuratețea informațiilor pe care le împărtășesc.

Ieri seară, președintele Iranului a vorbit la telefon cu liderul rus, Vladimir Putin. Convorbirea a venit după dezvăluirile că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA.

„Președintele Rusiei a menționat că se află în contact constant cu liderii statelor membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului. (…) Masoud Pezeshkian a oferit o actualizare detaliată a evoluțiilor din ultima fază activă a conflictului. S-a convenit că se va menține contactul cu partea iraniană prin diverse canale”, a anunțat Kremlinul.

În ultimele zile, mai multe drone iraniene au atacat facilități care adăpostesc trupe americane. Duminică, o dronă iraniană a atacat o bază temporară pentru trupe americane în Kuweit, ucigând șase militari americani, relatează postul de televiziune.

Operațiunea SUA împotriva Iranului implică în prezent peste 50.000 de soldați, peste 200 de avioane de vânătoare și două portavioane, a declarat săptămâna aceasta comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper.

Oficialii administrației SUA nu au precizat cât se așteaptă să dureze războiul. Obiectivul militar american, potrivit oficialilor Pentagonului, este eliminarea capacităților Iranului în materie de rachete balistice, pe care Hegseth a declarat săptămâna aceasta că Iranul le folosește drept „scut” pentru a-și dezvolta programul nuclear.