Sute de oameni s-au strâns sâmbătă în faţa consiliului municipal din Kiev pentru a cere ca primarul Vitali Klitschko să renunţe la funcţia pe care o ocupă de peste 12 ani, relatează The Kyiv Independent.

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„Kievul fără Klitschko!”, au scandat sute de protestatari în centrul oraşului Kiev. Protestul a durat peste două ore.

Eşecul autorităţilor de la Kiev în privinţa pregătirilor pentru iarna care se apropie, pe fondul atacurilor ruseşti asupra infrastructurii critice, alături de o gestionare defectuoasă la scară mai largă, au fost principalii factori care au determinat oamenii să iasă în stradă, scrie News.

Protestul are loc pe fondul intensificării atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei şi al eforturilor depuse de Kiev pentru a asigura accesul fiabil la utilităţile de bază şi adăposturi adecvate.

Pe pancartele din carton se putea citi „Unde sunt adăposturile?”, „Demisionează” şi „12 ani de iresponsabilitate”. Alţii i-au cerut lui Klitschko să „părăsească Kievul”, întorcând împotriva primarului însuşi sfatul pe care acesta l-a dat recent locuitorilor, de a lua în considerare mutarea înaintea unei ierni grele.

„Credem că demisia lui Klitschko ar putea transmite un semnal pozitiv nu doar în Kiev, ci în întreaga Ucraină, arătând că liderii oraşelor trebuie să-şi îndeplinească îndatoririle”, a declarat pentru Kyiv Independent Oleksii Hromov, activist al ONG-ului „Mişcarea Socială”, care a coorganizat protestul.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat pregătirile Kievului pentru iarnă, afirmând că alte oraşe sunt mult mai bine pregătite. Însă, în ciuda frustrării crescânde a opiniei publice, demiterea lui Klitschko rămâne puţin probabilă, întrucât structura complexă de guvernare a oraşului limitează opţiunile de demitere a acestuia în timp de război.

Kievul este mai puţin pregătit decât alte oraşe

Zelenski a declarat la 13 octombrie că „în aproape toate regiunile Ucrainei, inclusiv în zonele de frontieră şi de pe linia frontului, planurile de rezilienţă au fost puse în aplicare mai eficient decât în capitală”.

Întreruperile de urgenţă ale alimentării cu energie electrică şi apă, care au declanşat zumzetul generatoarelor pe aproape fiecare stradă, au revenit la Kiev odată ce Rusia şi-a reluat campania împotriva infrastructurii energetice încă din 30 septembrie.

Întreruperile de curent nu sunt o noutate pentru Kiev, dar pierderile de apă aproape zilnice sunt fără precedent.

Serhii Gorkutsenko, director adjunct al Kyivvodokanal, compania municipală de alimentare cu apă a capitalei, a explicat problema într-un interviu acordat publicaţiei „Ukrainska Pravda”.

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„Întregul sistem electric de alimentare cu apă datează din anii ’70. Cu astfel de fluctuaţii (de tensiune), pur şi simplu nu mai rezistă — se arde”, a spus el.

Problema din acest an nu se referă doar la restabilirea alimentării cu apă, ci şi la sistemul de canalizare, fără de care, potrivit lui Gorkutsenko, va avea loc „un dezastru epidemiologic în trei zile, deoarece nimeni nu va înceta să folosească canalizarea”.

Pe lângă lipsa serviciilor de bază, Kievul suferă şi de o deficienţă a infrastructurii de siguranţă, în ciuda războiului pe scară largă care continuă de peste 4,5 ani.

Lipsa adăposturilor şi starea celor existente constituie o preocupare recurentă de luni de zile, dacă nu chiar de ani.

Klitschko a declarat la 11 septembrie că au fost achiziţionate adăposturi mobile şi că „în termen de o lună, primul lot — aproximativ 40 sau 50, din câte îmi amintesc — va fi instalat la staţiile de transport public unde nu există adăposturi permanente”.

Numărul promis s-a redus brusc. Administraţia de Stat a Oraşului Kiev (KMDA) a declarat pentru publicaţia Slidstvo.info, la 6 octombrie, că vor sosi mult mai puţine adăposturi, într-un interval de timp mult mai îndelungat.

Primul şi, până în prezent, singurul adăpost public mobil nou a apărut la 15 octombrie, la mai mult de o lună după declaraţiile lui Klitschko.

Yelyzaveta Semko, manager de relaţii publice şi redactor publicitar care locuieşte în Kiev de aproape 10 ani, a declarat că modul în care autorităţile oraşului au gestionat pregătirile pentru iarnă a fost picătura care a umplut paharul şi a determinat-o să participe la protest.

„M-am săturat de inacţiunea autorităţilor oraşului nostru”, a declarat ea pentru Kyiv Independent.

Potrivit lui Semko, singurul adăpost disponibil în blocul ei de locuit în timpul atacurilor ruseşti este subsolul clădirii. La aproape cinci ani de la izbucnirea războiului total, a spus ea, nu s-au construit adăposturi adecvate în apropiere.

„În schimb, autorităţile cheltuiesc banii din buget pe lucruri inutile în timp de război, cum ar fi staţii de autobuz din sticlă, refacerea pavajului şi aşa mai departe”, a continuat ea.

"Klitschko ar trebui să demisioneze"

Mesajul principal al protestului de sâmbătă a fost simplu — Klitschko ar trebui să demisioneze.

Cu toate acestea, problemele evidenţiate de organizatori au fost numeroase. Acestea au abordat o gamă largă de aspecte, de la siguranţă la problemele legate de transportul public şi neglijarea siturilor de patrimoniu cultural.

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Corupţia şi gestionarea financiară defectuoasă a oraşului s-au numărat, de asemenea, printre nemulţumirile protestatarilor.

Klitschko se află la putere din 2014 şi a fost reales cu o majoritate decisivă în funcţia de primar al Kievului de două ori, în 2015 şi 2020.

Pe parcursul acestor mandate, Klitschko a fost criticat pe scară largă pentru că nu a reuşit să răspundă nevoilor urgente ale oraşului, concentrându-se în schimb pe proiecte de construcţii care distrug „patrimoniul cultural, zonele verzi şi spaţiile publice”, a scris activistul şi veteranul Dmytro Koziatynskyi pe reţelele sociale înaintea protestului.

Nu toţi protestatarii cereau demisia lui Klitschko. Mai mulţi ţineau pancarte în sprijinul primarului, în timp ce cei care au vorbit cu Kyiv Independent au dat vina şi pe guvernul central pentru pregătirile insuficiente ale Kievului pentru iarnă.

Artem, în vârstă de 43 de ani, a apărat bilanţul lui Klitschko, subliniind „renovarea multor drumuri şi parcuri”.

Însă Pavlo, un student de 21 de ani, a avut o altă părere, susţinând că spaţiile verzi dispar pe măsură ce tot mai multe complexe rezidenţiale continuă să răsară în tot Kievul.

„Klitschko poate fi un bun boxer, dar politica nu este pentru el”, a adăugat el.

Este a doua oară în luna octombrie când are loc o manifestaţie în faţa sediului Administraţiei Municipale.

În seara zilei de 7 octombrie, oamenii s-au adunat pentru a protesta cu privire la tăierea în masă a copacilor în timpul construcţiei unei conducte de încălzire în Teremky, un cartier vizat cu înverşunare de atacurile ruseşti.