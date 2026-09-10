Optimismul Ucrainei pe front se erodează, în timp ce Rusia amenință „centura de fortărețe” din est

Pe frontul din estul Ucrainei, valul de optimism din primăvară s-a stins. Rusia își reia, încet dar constant, înaintarea spre „centura de fortărețe” din Donbas: Sloviansk, Kramatorsk, Drujkivka și Kostiantinivka, orașele care apără accesul spre restul teritoriului ucrainean. Progresul rus rămâne lent și extrem de costisitor, dar fiecare metru cucerit aduce Moscova mai aproape de un obiectiv pe care Putin refuză să-l abandoneze: controlul total asupra regiunilor Donețk și Lugansk.

Linia frontului se apropie tot mai mult de Kramatorsk/FOTO:EPA/EFE

Irina Rîbakova știe cu groază că linia frontului se apropie tot mai mult de Kramatorsk. Aflată de mai mulți ani în estul Ucrainei, aceasta a văzut cum unitățile sale au fost împinse înapoi, dintr-un centru strategic în altul. Ultimele săptămâni, spune ea, au fost însă „de-a dreptul nebunești”.

Orașul rămâne unul dintre ultimele bastioane ale Ucrainei în regiunea Donbas, însă rușii se apropie periculos de mult. Aproape toate podurile orașului au fost distruse, iar valurile de bombe ghidate și drone au devenit o realitate zilnică.

„Atacurile au loc de zeci de ori pe zi. Zeci de mașini, clădiri de utilități, blocuri de locuințe, clădiri administrative și garaje au fost lovite; pur și simplu dau foc la tot”, a declarat luni pentru CNN Rîbakova, ofițer de presă în cadrul Brigăzii 93 mecanizate a Ucrainei, care are baza la Kramatorsk.

„Spre seară și dimineața, aproape nimeni nu mai iese pe stradă”, a spus ea. „În timpul zilei sunt înarmați peste tot... toată lumea umblă cu arma la ea, merge după o cafea cu arma, se duce la magazin cu arma și așa mai departe, pentru că dronele sunt acum peste tot și nu știi niciodată. Pot lovi în orice moment.”

După ce prima vizită la Kiev a emisarului președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și a ginerelui acestuia, Jared Kushner, s-a încheiat duminică fără un progres major, Ucraina se regăsește tot mai des în defensivă în numeroase puncte de-a lungul frontului estic. Este o schimbare majoră de situație față de primăvară, când Kievul recupera mai mult teritoriu decât pierdea.

Jennie Olmsted, analist pe probleme rusești la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un centru american de monitorizare a conflictelor, a declarat că, deși o descătușare rapidă a situației este puțin probabilă, balanța s-a înclinat în favoarea Moscovei.

„Rușii continuă misiunile de infiltrare și avansează încet spre Sloviansk și Kramatorsk, înaintând și în zona Kostiantinivka, dar într-un ritm foarte lent”, a spus ea.

Potrivit ISW, Rusia a avansat sau s-a infiltrat pe circa 124 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean în luna august, aproximativ un sfert din suprafața cucerită în aceeași lună a anului trecut.

Este un ritm glacial, care vine însă cu un cost uriaș pentru Moscova. Serviciile de informații occidentale estimează că Rusia pierde aproximativ 40.000 de militari pe lună, un raport de circa 340 de pierderi pentru fiecare kilometru pătrat.

Rusia erodează treptat așa-numita „centură de fortărețe” din est

Din nefericire pentru Ucraina, Rusia erodează treptat așa-numita „centură de fortărețe” din est, un lanț de patru orașe industriale care formează coloana vertebrală a apărării ucrainene în această regiune.

Centura este esențială atât pentru apărarea a ceea ce a mai rămas din regiunea Donbas, cât și pentru restul estului și centrului Ucrainei. Relieful și centrele populate, împreună cu drumurile și căile ferate care le leagă, formează o barieră naturală înaintea câmpiilor plate, slab populate și mult mai greu de apărat, din vest. Temerea este că, dacă Rusia ar reuși să străpungă această linie, ar putea apoi înainta mult mai rapid în adâncimea Ucrainei.

De aceea, Ucraina a investit masiv, în ultimii ani, în fortificarea orașelor care formează această linie de apărare: Sloviansk, Kramatorsk, Drujkivka și Kostiantinivka.

Centura de fortărețe s-a erodat treptat în ultimii patru ani și jumătate. Punctul său cel mai sudic, Kostiantinivka, a fost practic pierdut ca bastion. Rușii au petrecut aproape un an încercând să îl cucerească, iar deși mai există buzunare de rezistență ucraineană în nordul orașului, valoarea sa operațională pentru Kiev a dispărut de mult.

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Este un tipar recurent de-a lungul frontului. Armata rusă nu poate cuceri orașe printr-o ofensivă rapidă, care să lase infrastructura intactă în cea mai mare parte. În schimb, Moscova duce un război lent, de uzură, care le face nelocuibile.

Forțele ruse au avut nevoie de nouă luni de lupte pentru a cuceri orașul învecinat Bahmut și de aproape doi ani pentru a cuceri Pokrovsk, un alt centru logistic important. Până când au reușit să obțină controlul deplin, cele două orașe erau, în cea mai mare parte, distruse, iar valoarea lor strategică pentru Ucraina, pierdută, a explicat Olmsted.

Chiar și așa, fiecare mic câștig obținut de Rusia are un potențial propagandistic important.

Președintele rus Vladimir Putin a lăsat de mai multe ori clar de înțeles, inclusiv în weekend, că nu este dispus să renunțe la obiectivele sale de război în Ucraina, care includ cucerirea integrală a regiunilor Donețk și Lugansk. Rusia ocupă deja aproximativ 81% din Donețk și aproape întreaga regiune Lugansk. Moscova a declarat în aprilie că a reușit să cucerească în totalitate această din urmă regiune, însă Kievul susține că menține încă anumite zone sub control.

Potrivit consilierului și negociatorului de la Kremlin, Iuri Ușakov, Putin le-a spus lui Witkoff și Kushner că armata rusă înregistrează „progrese palpabile” pe câmpul de luptă și că își va atinge în curând obiectivele acolo.

CNN nu a putut verifica această afirmație, însă ea arată importanța pe care Rusia o acordă războiului informațional. Potrivit unor relatări, Putin ar fi declarat că se așteaptă ca forțele ruse să cucerească restul celor două regiuni până la finalul anului (după ce alte 14 termene-limită anunțate anterior de acesta au trecut fără a fi respectate).

Pregătirea terenului

Potrivit administrației militare regionale din Donețk, aflată sub control ucrainean, aproape 93.000 de ucraineni, printre care peste 4.800 de copii, continuă să locuiască în zonele rămase sub controlul Kievului. Viața devine însă tot mai grea acolo. Ghenadi Iudin, ofițer de poliție în cadrul „Îngerilor Albi”, o unitate specială care ajută armata să evacueze civilii din satele de pe linia frontului, a declarat că ofițerii săi nu mai pot ajunge cu mașina în orașul Dobropillia și în satele învecinate.

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„Militarii evacuează oamenii pe jos, iar băieții noștri îi preiau la aproximativ 10 kilometri de Dobropillia, atât de aproape putem ajunge. În rest, evacuarea este complet imposibilă acolo; toată zona este minată, iar numărul dronelor este pur și simplu nebunesc”, a declarat Iudin pentru CNN.

Rîbakova a spus pentru CNN că încă mai există mulți civili care locuiesc în Kramatorsk, deși se așteaptă ca situația să se schimbe.

„Viața încă merge înainte. Autoritățile nu au impus încă o interdicție de circulație nocturnă... acest lucru a avut un impact uriaș în orașele mai la est, toate afacerile au început să plece. Se spune că o vor impune în curând”, a spus ea.

Kramatorsk a servit multă vreme drept punct strategic din spatele frontului pentru unitățile ucrainene care luptă pe linia frontului estic și ca loc în care trupele epuizate se puteau retrage pentru câteva zile de odihnă înainte de următoarea misiune. Această opțiune nu mai este însă disponibilă.

„Aici sunt bombardamente în fiecare zi. Bombe ghidate, un baraj masiv, câte opt deodată”, a spus Rîbakova.

Pe măsură ce Rusia continuă să înainteze, centimetru cu centimetru, spre aceste orașe, locuitorii rămași se tem că Moscova pregătește terenul pentru un viitor atac.

„Ei creează condițiile și pregătesc spațiul de luptă pentru ofensive împotriva orașului Sloviansk”, a spus Olmsted. „Încearcă să degradeze logistica și apărarea ucraineană din zonă și îngreunează în mod deliberat aprovizionarea forțelor ucrainene către pozițiile lor înaintate, precum și în interiorul orașului.”