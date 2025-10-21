Video O tornadă devastatoare a lovit un oraș de lângă Paris. Un om a murit, alți patru au fost răniți

O tornadă a lovit luni districtele din nordul Parisului, doborând trei macarale de construcții, ceea ce a dus la moartea unei persoane și la rănirea gravă a altor patru, au anunțat autoritățile.

Orașul Ermont, situat la aproximativ 20 km nord-est de Paris, a fost cel mai afectat de tornada bruscă, care a provocat daune în aproximativ 10 districte, relatează The Guardian.

Procurorul regional Guirec Le Bras a declarat că un muncitor în construcții de 23 de ani a murit pe un șantier și că 10 persoane au fost rănite, dintre care patru în stare critică.

Sursa: X / World News

Tornada a doborât macarale și a smuls acoperișuri de pe clădiri, au precizat autoritățile. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a spus pe platforma X că a fost o furtună de „intensitate bruscă și rară”.

Sursa: X / GeoTechWar

El a adăugat: „Urmăresc situația îndeaproape și transmit sprijinul meu oficialilor, salvatorilor de la fața locului și locuitorilor afectați. Îmi exprim condoleanțele familiei și celor apropiați victimei decedate.”

Videoclipurile distribuite pe rețelele sociale arătau trei macarale căzând în câteva secunde.

Sursa: X / GeoTechWar

O macarală a căzut peste o clinică, fără a provoca răni, iar alta peste o clădire rezidențială. Zeci de pompieri, polițiști și personal medical erau la fața locului, au precizat autoritățile.