Video Imagini șocante cu o femeie din Texas, salvată de polițiști din mașina cuprinsă de flăcări. „A fost ca o scenă de film”

Un polițist din Texas a salvat, zilele acestea, o șoferiță din mașina ei cuprinsă de flăcări. Potrivit autorităților, femeia consumase alcool.

În videoclipul ce s-a viralizat pe rețelele de socializare, femeia poate fi auzită țipând și plângând de durere de pe scaunul din față, în timp ce ofițerul Tyler Ingram din cadrul Departamentului de Poliție Mesquite aleargă spre autoturismul cuprins de flăcări de pe marginea autostrăzii, arată imaginile surprinse de camera sa corporală.

Conștient că are doar câteva secunde pentru a o salva, Ingram încearcă disperat să deschidă portiera, dar nu reușește inițial, în timp ce fumul umple mașina și focul se extinde.

Câteva secunde mai târziu, Ingram reușește să forțeze portiera și să o tragă afară din mașină. Fața femeii pare să fie însângerată în timp ce Tyler și un alt ofițer o duc la o distanță sigură, în timp ce autoturismul este complet cuprins de flăcări.

„Primim multe apeluri pline de adrenalină aici, dar asta a fost ca o scenă de film”, a declarat Ingram pentru NBC Dallas-Fort Worth, potrivit New York Post.

Ingram monitoriza traficul pe autostrada I-30, puțin după miezul nopții, pe 30 septembrie, când a auzit impactul de pe cealaltă parte a drumului și a gonit spre locul accidentului.

„Pe măsură ce m-am apropiat, am auzit o femeie țipând înăuntru”, a spus el.

„Când am ajuns la portiera șoferului, flăcările începeau să se întindă dinspre partea din față către compartimentul pasagerilor. Am încercat să trag de ea.

Mi-a luat puțin până am găsit mânerul ușii. Era îndoit, așa că l-am mai forțat puțin și am reușit să o scot afară.”

Femeia, care este așteptată să se recupereze complet, a fost acuzată de conducere sub influența alcoolului.

„Alcoolul și condusul nu se amestecă. O singură decizie poate duce la tragedie în câteva secunde”, a transmis Departamentul de Poliție Mesquite într-un comunicat.

„Suntem recunoscători că nimeni altcineva nu a fost rănit în acest accident și îi îndemnăm pe toți să facă alegerea corectă: planificați-vă transportul, sunați un prieten sau folosiți un serviciu de ridesharing.”