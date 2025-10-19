search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Imagini șocante cu o femeie din Texas, salvată de polițiști din mașina cuprinsă de flăcări. „A fost ca o scenă de film”

0
0
Publicat:

Un polițist din Texas a salvat, zilele acestea, o șoferiță din mașina ei cuprinsă de flăcări. Potrivit autorităților, femeia consumase alcool.

În videoclipul ce s-a viralizat pe rețelele de socializare, femeia poate fi auzită țipând și plângând de durere de pe scaunul din față, în timp ce ofițerul Tyler Ingram din cadrul Departamentului de Poliție Mesquite aleargă spre autoturismul cuprins de flăcări de pe marginea autostrăzii, arată imaginile surprinse de camera sa corporală.

Conștient că are doar câteva secunde pentru a o salva, Ingram încearcă disperat să deschidă portiera, dar nu reușește inițial, în timp ce fumul umple mașina și focul se extinde.

Câteva secunde mai târziu, Ingram reușește să forțeze portiera și să o tragă afară din mașină. Fața femeii pare să fie însângerată în timp ce Tyler și un alt ofițer o duc la o distanță sigură, în timp ce autoturismul este complet cuprins de flăcări.

Momentul în care femeia a fost scoasă din mașină/FOTO: Mesquite Police Department
Momentul în care femeia a fost scoasă din mașină/FOTO: Mesquite Police Department

„Primim multe apeluri pline de adrenalină aici, dar asta a fost ca o scenă de film”, a declarat Ingram pentru NBC Dallas-Fort Worth, potrivit New York Post.

Ingram monitoriza traficul pe autostrada I-30, puțin după miezul nopții, pe 30 septembrie, când a auzit impactul de pe cealaltă parte a drumului și a gonit spre locul accidentului.

Pe măsură ce m-am apropiat, am auzit o femeie țipând înăuntru”, a spus el.

Când am ajuns la portiera șoferului, flăcările începeau să se întindă dinspre partea din față către compartimentul pasagerilor. Am încercat să trag de ea.

Mi-a luat puțin până am găsit mânerul ușii. Era îndoit, așa că l-am mai forțat puțin și am reușit să o scot afară.”

Femeia, care este așteptată să se recupereze complet, a fost acuzată de conducere sub influența alcoolului.

Alcoolul și condusul nu se amestecă. O singură decizie poate duce la tragedie în câteva secunde”, a transmis Departamentul de Poliție Mesquite într-un comunicat.

„Suntem recunoscători că nimeni altcineva nu a fost rănit în acest accident și îi îndemnăm pe toți să facă alegerea corectă: planificați-vă transportul, sunați un prieten sau folosiți un serviciu de ridesharing.”

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
digi24.ro
image
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
stirileprotv.ro
image
Antena 1 a modificat schimbarea! Am aflat pe ce dată va fi difuzată marea finală Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
mediafax.ro
image
Arena sportivă din România, aflată într-un mare oraș, care a ajuns o ruină, după ce a fost abandonată de autorități în ultimii 20 de ani. Complexul s-a umplut de gunoaie și buruieni, deși lângă el s-au construit blocuri noi
fanatik.ro
image
FOTO. Preț halucinant pe tarabele din Piața Obor: 700 de lei. „E scump, dom’le, dar ne facem și noi pofta”
libertatea.ro
image
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții în România: un ”gigant” de 2.100.000.000 de lei
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
observatornews.ro
image
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Cât zgomot ai voie să faci în curte pentru a nu fi amendat? Legea oficială
playtech.ro
image
Denis Alibec, out de la FCSB! „Nu mai vrea nici el, nu mai vrea nici Gigi!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”M-a apucat de gât și m-a ridicat de la pământ”. A agresat o asistentă medicală: ”Mi-a fost frică! Câștigă 4.000.000 €”
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Ți se rupe sufletul! Mirela a murit în explozia tragică din Rahova... Era însărcinată în 7 luni și urma să aibă o fetiță. Familia este devastată și apropiații cer ajutor după ce au rămas fără locuință: „O familie distrusă de durere și complet lipsită de s
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Românii care nu primesc pensie indiferent de vârstă. Cât trebuie să lucrezi de fapt pentru a beneficia de pensie de la stat
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
image
Mărturisirea cutremurătoare a Iustinei Loghin: „Tatăl meu și bunica paternă nu m-au dorit. Au vrut să mă avorteze”
click.ro
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze