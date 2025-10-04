Video Furtuna „Amy” lovește puternic Irlanda și Marea Britanie: un mort, mii de case fără curent, transport paralizat și orașe izolate

Furtuna Amy, prima furtună numită a sezonului, a lovit cu vânturi puternice și ploi torențiale Irlanda și părți ale Marii Britanii, provocând pene masive de curent și perturbări majore în transport.

În zona Letterkenny, County Donegal, un bărbat a murit într-un incident considerat legat de vremea severă. Autoritățile irlandeze au emis avertismente de nivel maxim, sfătuind locuitorii din Donegal să se adăpostească, scrie theguardian.

O furtună numită, precum Amy, este un fenomen meteorologic de mare amploare, caracterizat prin vânturi extrem de puternice, ploi torențiale și posibilități de inundații.

Potrivit publicației citate, furtunile de acest tip se formează de obicei în Atlantic și se deplasează spre nord-est, aducând cu ele condiții periculoase care pot afecta transportul, infrastructura și siguranța populației.

În Irlanda, aproximativ 184.000 de locuințe, ferme și afaceri au rămas fără curent, iar în Irlanda de Nord, penele de electricitate afectează aproximativ 50.000 de proprietăți.

Companiile de energie au mobilizat echipe suplimentare pentru a restabili alimentarea și au deschis centre speciale de intervenție pentru a gestiona situația.

Met Office a raportat un record provizoriu de rafală de vânt pentru luna octombrie în Irlanda de Nord, cu viteze de 92 mph (aproximativ 148 km/h) la Magilligan, County Derry.

Vânturile puternice au provocat, de asemenea, prăbușirea unei clădiri abandonate în Glasgow și au generat numeroase pene de curent în Highlands, afectând transportul feroviar, zborurile și cursele de feribot.

În Scoția, au fost emise 25 de avertizări de inundații și 17 alerte, iar populația a fost avertizată că inundațiile pot izola comunități întregi, iar materialele aruncate de valuri pot provoca răniri grave.

În nordul Scoției, a fost activ un avertisment portocaliu de vânt, indicând pericol de viață și daune serioase, valabil până la ora 21:00, în timp ce pentru restul Marii Britanii s-au emis avertismente galbene pentru vânt și ploi, valabile până la miezul nopții.

Autoritățile sfătuiesc populația să evite călătoriile neesențiale și să ia măsuri de precauție, iar companiile de electricitate continuă să lucreze pentru restabilirea curentului și siguranța cetățenilor.