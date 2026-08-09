Localitatea care are prea mulți bani și trebuie să găsească soluții pentru a-i cheltui: ce vor să facă oamenii cu milioanele din buget

O comună din Elveția se confruntă cu o problemă neobișnuită pentru administrațiile locale: are prea mulți bani. Meggen, localitate cu aproximativ 7.800 de locuitori, a încheiat anul 2025 cu un surplus de 26,9 milioane de franci, iar acum autoritățile caută soluții pentru ca milioanele să fie transformate în beneficii pentru comunitate.

Meggen, situată pe malul lacului Lucerna, este una dintre cele mai prospere localități din Elveția. Vile somptuoase, proprietăți istorice și castele se regăsesc în peisajul comunei, iar mai mult de jumătate dintre gospodării declară venituri anuale de peste 300.000 de franci.

Prosperitatea locuitorilor se reflectă și în bugetul local. Bilanțul pentru 2025 s-a încheiat cu un excedent de 26,9 milioane de franci. Din această sumă, 20 de milioane de franci provin din înregistrări contabile excepționale, scrie Blick

Pentru a decide cum ar putea fi folosiți banii, partidul de centru din Meggen a formulat un plan cu zece propuneri. Printre idei se numără reducerea impozitelor, amenajarea și modernizarea spațiilor publice, sprijinirea familiilor și dezvoltarea transportului.

Mai multă umbră și apă pentru locuitori

Una dintre prioritățile planului este îmbunătățirea condițiilor din timpul verii. Partidul solicită ca înotătorii să fie supravegheați până la închiderea piscinei. În prezent, salvamarii își părăsesc posturile încă de la ora 18:00, chiar dacă piscina rămâne deschisă.

În același timp, spațiile publice ar trebui adaptate la valurile de căldură. Propunerea prevede plantarea sistematică de copaci care să ofere umbră de-a lungul promenadelor, în apropierea băncilor și în jurul locurilor de joacă.

Pe străzi și în spațiile publice ar urma să fie instalate mai multe bănci, în special pentru persoanele în vârstă. Partidul propune și amplasarea unor fântâni cu apă potabilă în locații importante.

Deși au lacul aproape, locuitorii au acces limitat la țărm

Un alt punct al planului vizează accesul la lac. Meggen se află pe malul lacului Lucerna, însă partidul de centru susține că publicul larg folosește prea puțin țărmul.

„Deși Meggen se învecinează cu Lacul Lucerna, publicul larg folosește foarte puțin țărmul”, se arată în moțiune.

Formațiunea solicită municipalității să realizeze un studiu de fezabilitate pentru a analiza posibilitatea deschiderii țărmului pentru locuitori.

Piscina interioară, deschisă mai mult iarna

Investițiile propuse nu se limitează la sezonul cald. În timpul iernii, piscina interioară ar urma să aibă un program de funcționare extins, în special duminica după-amiaza.

Și biblioteca municipală ar putea deveni mai accesibilă. În prezent, accesul gratuit este rezervat persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Planul prevede ca gratuitatea să fie extinsă și la ucenicii și studenții care locuiesc în Meggen.

Potrivit sursei citate, familiile ar putea beneficia de o reducere de 10% a taxelor pentru serviciile de îngrijire după școală. Măsura este destinată reducerii cheltuielilor zilnice ale familiilor și este susținută de partid și printr-un argument demografic.

Transport public și biciclete electrice

Și transportul se află pe lista propunerilor. Partidul solicită reintroducerea abonamentului municipal de o zi pentru transportul public.

Pentru bicicletele electrice, formațiunea propune cinci noi stații Nextbike sau extinderea rețelei existente. Primele 30 de minute de utilizare ar urma să fie gratuite.

Inițiatorii planului consideră că bicicletele electrice sunt o soluție potrivită pentru Meggen, deoarece localitatea are un teren deluros.

100.000 de franci pentru proiectele comunității

O altă propunere este crearea unui fond de 100.000 de franci destinat proiectelor comunitare.

Partidul justifică această măsură prin ceea ce consideră a fi o „creștere a individualismului care erodează coeziunea socială”.

Fondul ar urma să finanțeze proiecte și inițiative locale menite să îi apropie pe locuitori și să consolideze comunitatea.