O pensionară de 97 de ani s-a trezit datoare cu 455.000 de euro pentru un credit vechi de peste 20 de ani

O pensionară din Irlanda, în vârstă de 97 de ani, are de plătit 455.000 de euro către Bank of Ireland, deși în 2003 a împrumutat 130.000 de euro. Datoria a crescut de peste trei ori în mai bine de două decenii.

Pensionara are o datorie de 455.000 de euro Foto: arhivă, adevărul

Femeia avea 72 de ani când a primit de la Bank of Ireland o ofertă pentru un astfel de credit. Era singură și nu avea copii. După ce a cerut sfatul unui avocat, a acceptat împrumutul de 130.000 de euro.

Potrivit informațiilor publicate de The Irish Times, femeia avea nevoie, de fapt, de numai 30.000 de euro. Restul de 100.000 de euro a fost depus într-un cont de economii deschis tot la Bank of Ireland și a rămas acolo. În iunie 2026, suma pe care femeia trebuia să o achite pentru închiderea creditului ajunsese la 455.081 de euro. Cu alte cuvinte, datoria era de peste trei ori mai mare decât împrumutul inițial.

Cum a crescut datoria în timp

Creditul contractat de femeie era un împrumut viager. Acest tip de produs financiar le permitea persoanelor în vârstă să obțină bani folosindu-și locuința drept garanție, fără să plătească rate lunare.

Dobânda se adăuga însă la suma împrumutată, iar datoria creștea de la an la an. Rambursarea devenea scadentă, de regulă, la moartea beneficiarului sau atunci când acesta vindea locuința ori se muta definitiv din ea.

Astfel, un împrumut care nu presupunea plata unor rate lunare putea ajunge, după mulți ani, la o valoare mult mai mare decât suma primită inițial.

Familia încearcă de ani de zile să obțină explicații

Rudele femeii contestă modul în care a fost acordat creditul și încearcă să ajungă la o soluție împreună cu banca. Familia pune sub semnul întrebării, în special, faptul că pensionara a împrumutat 130.000 de euro, deși avea nevoie de numai 30.000.

În august 2025, rudele au depus o reclamație la Financial Services and Pensions Ombudsman, instituția din Irlanda care soluționează disputele dintre clienți și furnizorii de servicii financiare.

În mai 2026, familia a fost informată că ar putea aștepta încă 12-14 luni până la o nouă comunicare privind dosarul.

Între timp, femeia a ajuns la 97 de ani.

Bank of Ireland susține că termenii și condițiile creditului erau prezentați clar clienților și că solicitanții trebuiau să obțină consultanță juridică independentă înainte de semnarea contractului. Banca nu mai oferă în prezent acest tip de împrumut.