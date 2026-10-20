Pensionară de 78 de ani, încătușată după ce a blocat un robot de livrare. „Știu că le iau locul oamenilor”

O pensionară în vârstă de 78 de ani a fost încătușată de polițiști deoarece a blocat un robot de livrare. Incidentul s-a produs în SUA. Femeia susține că a protestat față de utilizarea roboților.

Femeie încătușată Foto: Shutterstock

O profesoară pensionară a fost încătușată și arestată, fiind acuzată că a stat pe trotuar și a blocat în mod intenționat un robot de livrare. Incidentul s-a produs în Philadelphia.

Potrivit postului local 6ABC, Carolyn Marvin, în vârstă de 78 de ani, a fost arestată în zona Center City din Philadelphia după ce s-a așezat în calea unui robot de livrare de la compania Avride, scrie Mediafax.

Marvin a declarat ulterior că protesta față de utilizarea roboților, considerând că aceștia reprezintă o amenințare pentru lucrătorii care efectuează livrări.

„Știu că le iau locul oamenilor care fac livrări așa că am protestat împotriva lor de fiecare dată când i-am întâlnit, stând în fața lor și împiedicându-i să înainteze”, a explicat femeia.

Confruntarea stradală a atras o mulțime de curioși. Oamenii au văzut cum poliția i-a cerut lui Marvin să se dea la o parte din calea robotului. Întrucât a refuzat, invocând dreptul la liberă exprimare, ea a fost reținută și pusă sub acuzare pentru tulburarea ordinii publice. Probabil, femeia va contesta acuzația în instanță.

Dezbatere publică despre roboți

Incidentul a provocat o dezbatere publică despre utilizarea roboților. În cazul roboților de livrare întrebările puse sunt dacă dispozitivele private au dreptul la accesul neîngrădit la infrastructura publică pentru a funcționa și cine este responsabil să se asigure că au spațiu suficient pentru a se deplasa.