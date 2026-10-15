 A plecat din SUA și și-a cumpărat o casă în Franța cu 59.100 de euro. Cum o ajută pensia de 900 de dolari | adevarul.ro
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A plecat din SUA și și-a cumpărat o casă în Franța cu 59.100 de euro. Cum o ajută pensia de 900 de dolari

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O pensionară a renunțat la viața din Statele Unite și s-a mutat într-un sat din Bretania, Franța, unde și-a cumpărat o casă de piatră cu 59.100 de euro. După un divorț și un diagnostic de cancer, Karen Anderson a decis să o ia de la capăt într-o comunitate cu aproximativ 400 de locuitori. În prezent, trăiește dintr-o pensie de aproximativ 900 de dolari pe lună, sumă care îi permite să-și acopere cheltuielile de bază.

Sat din Bretania
Sat din Bretania Foto: Pexels

Originară din California, Karen a plecat în Europa în 2011, după ce s-a căsătorit cu un cetățean britanic. Cei doi și-au împărțit timpul între Anglia și Franța, iar în 2016 au cumpărat o casă în Franța pentru 45.000 de euro. În 2021, femeia s-a întors în Statele Unite pentru a-și îngriji mama, diagnosticată cu cancer. În timpul acelei perioade, a aflat că și ea suferea de aceeași boală. A urmat tratamentul și s-a angajat la Amazon, unde a beneficiat de asigurare medicală.

Ulterior, s-a întors în Europa, însă căsnicia sa s-a încheiat în 2023. Divorțul a durat trei ani, iar între timp Karen a încercat să-și refacă viața în America.

A lucrat ca însoțitoare de bord pentru compania Frontier Airlines, dar costurile ridicate au făcut ca veniturile să nu-i ofere independența financiară dorită. Ajunsese să locuiască într-o casă împărțită cu alte 13 femei, unde avea la dispoziție doar un pat de o persoană.

„Dacă aș locui în Statele Unite, ar trebui să muncesc în continuare pentru a mă întreține. Dar, la vârsta mea, nu mai sunt foarte multe oportunități”, a explicat ea, potrivit Il Messaggero.

O casă de piatră și o pensie de 900 de dolari

În 2026, după finalizarea divorțului, Karen și-a cumpărat o casă în Saint-Servais, un sat din Bretania, pentru 59.100 de euro. Locuința are aproximativ 68 de metri pătrați, două dormitoare și trei băi.

Casa are însă și dezavantaje: nu dispune de încălzire centrală sau aer condiționat, iar umezeala este o problemă constantă. Pentru a se încălzi, femeia folosește o sobă pe lemne și își pregătește singură combustibilul.

Pensia lunară de aproximativ 900 de dolari îi permite să plătească ratele la locuință, utilitățile și asigurările pentru casă și mașină. Pentru a-și suplimenta veniturile, a început să lucreze și ca agent imobiliar.

De ce nu vrea să se întoarcă în America

Saint-Servais are aproximativ 400 de locuitori și nu dispune de supermarketuri, brutării sau măcelării. Pentru cumpărături, Karen trebuie să conducă aproximativ patru kilometri. În schimb, satul îi oferă liniște, puțin trafic și un stil de viață mai simplu.

„Pot să mă uit pe fereastră și să văd stelele în fiecare noapte a anului. Este ceva care continuă să mă uimească. Nu există sirene ale poliției, iar criminalitatea este foarte scăzută”, povestește femeia.

Karen spune că apreciază și faptul că nu mai simte aceeași presiune de a munci permanent și de a cumpăra lucruri de care nu are neapărat nevoie. În perioada în care lucra pentru departamentul de poliție din SUA, ajungea să petreacă între 80 și 100 de ore pe săptămână la serviciu.

„În America trăim ca să muncim. În Franța, muncim ca să trăim. Mi-am iubit foarte mult meseria, dar ajunsese să-mi controleze complet existența”, a mărturisit ea.

Accesul la serviciile medicale a reprezentat un alt motiv important pentru care a ales să rămână în Franța. După ce a trecut prin cancer, Karen consideră esențial să poată beneficia de tratamente fără să suporte costurile ridicate ale sistemului american de sănătate. Totuși, viața la țară vine și cu dificultăți: medicul său se află la aproximativ două ore distanță.

Cel mai greu îi este, însă, să trăiască departe de familie. Copiii și nepoții săi au rămas în Statele Unite, iar distanța îi provoacă mult dor.

„Pentru ceilalți, să trăiești în străinătate poate părea un vis, dar americanii nu își dau întotdeauna seama de sacrificiile pe care le presupune. Copiii și nepoții mei nu sunt lângă mine și îmi lipsesc enorm”, a recunoscut ea.

Chiar dacă nu are o viață lipsită de probleme, Karen spune că nu își mai imaginează o întoarcere în America.

„Nu-mi pot imagina să mă întorc să locuiesc în America. Nu mi-aș putea permite nici serviciile medicale, nici o locuință”, a declarat femeia.

Pentru ea, mutarea în Franța a însemnat posibilitatea de a trăi mai liniștit, fără grija permanentă a cheltuielilor și a următorului salariu.

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