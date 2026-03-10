search
Marți, 10 Martie 2026
Moscova a trimis inspectori în Crimeea după ce ucrainenii au lovit masiv sistemele de apărare antiaeriană

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Autoritățile ruse au trimis o comisie specială de inspecție în Crimeea ocupată după o serie de atacuri ucrainene care au avariat grav sisteme valoroase de apărare aeriană din peninsulă, relatează presa ucraineană.

S 400 Triumf expoziție Moscova FOTO Shutterstock jpg

Conform mișcării partizane de rezistență Ateș, inspectori ruși au mers la Sevastopol pentru a investiga o serie de pierderi suferite de unitățile ruse de apărare aeriană și a evalua oportunitatea de a schimba conducerea acestora.

Inspecția are loc în urma a ceea ce partizanii au descris drept „pierderi sistematice” de infrastructură ți echipamente suferite de forțele ruse. Potrivit Euromaidan Pres, au fost  distruse sisteme radar, drone, elicoptere, precum și componente ale sistemului de apărare aeriană S-400 Triumf - acestea au fost vizate în decurs de o lună.

Conform mișcării Ateș, autoritățile ruse analizează înlocuirea personalului de comandă al Diviziei 31 Apărare Antiaeriană, unitate responsabilă de protejarea spațiului aerian deasupra Crimeei.

Divizia face parte din Armata a 4-a Aeriană și de Apărare Antiaeriană a Districtului Militar Sud al Rusiei și are misiunea de a apăra zone strategice, inclusiv Sevastopol și Djankoi. Principalul sistem utilizat de această unitate este S-400 Triumf, unul dintre cele mai avansate sisteme rusești de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune.

Analiștii militari estimează că prețul unui sistem S-400 poate ajunge la aproximativ 1 miliard de dolari, ceea ce face ca pierderile recente să fie substanțiale atât din punct de vedere strategic, cât și financiar.

În luna februarie, operatorii unei unități speciale din cadrul Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR), cunoscută sub numele de „Fantomele”, ar fi efectuat mai multe lovituri de precizie asupra unor ținte rusești din Crimeea.

Potrivit surselor ucrainene, atacurile au dus la avarierea sau distrugerea unui radar al sistemului S-400 Triumf, a unei drone de recunoaștere rusești Forpost și a unui elicopter militar Ka-27. Aceste lovituri fac parte din campania mai amplă a Ucrainei de a slăbi infrastructura militară rusă din teritoriile ocupate.

În aceeași perioadă, Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei au lovit și alte componente ale sistemului S-400 din Crimeea. Printre echipamentele distruse s-au numărat un lansator S-400, o stație radar 92N6E și alte elemente de sprijin ale sistemului.

Radarul 92N6E are un rol esențial în funcționarea complexului S-400, deoarece asigură detectarea țintelor, urmărirea acestora și ghidarea rachetelor. Fără acest radar, celelalte componente ale sistemului își pierd practic capacitatea de luptă.

Rusia controlează Crimeea din 2014, când a anexat ilegal peninsula și a transformat-o într-un important centru militar utilizat pentru operațiuni împotriva Ucrainei. Regiunea găzduiește forțe navale, sisteme de rachete, baze aeriene și rețele stratificate de apărare aeriană menite să protejeze atât Crimeea, cât și pozițiile rusești din sudul Ucrainei.

„Pierderile semnificative ale sistemelor de apărare aeriană din ultima perioadă au slăbit în mod vizibil apărarea regiunii Herson și a Crimeii. Moscova pare să fi recunoscut acest lucru”, au apreciat partizanii.

Totuși, în ultimele luni, aceste instalații militare au devenit ținte frecvente ale atacurilor ucrainene. Luni, Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei ar fi efectuat noi lovituri asupra unor sisteme radar din Crimeea ocupată și asupra unui punct de comandă din regiunea Donețk.

Potrivit surselor militare ucrainene, în urma atacurilor au fost distruse mai multe instalații radar, inclusiv radarul de mare distanță 5N84A Oborona-14 și un sistem radar Nebo-U din Ievpatoria. Unele dintre aceste sisteme erau amplasate în interiorul unor domuri de protecție, structuri concepute pentru a ascunde orientarea antenelor radar, permițând totodată rotirea și funcționarea lor.

Mișcarea de rezistență Atesh susține că locuitori din teritoriile ocupate au contribuit la aceste lovituri prin furnizarea de informații despre mișcările și pozițiile echipamentelor militare rusești. 

