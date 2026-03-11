search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
Analiză Moscova pregătește o nouă ofensivă în Donețk. Cum ar putea arăta primăvara pe frontul ucrainean

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat,pe 6 martie, alături de comandantul-șef al armatei, Oleksandr Sîrski, aproximativ zece sedii ale unor corpuri și brigăzi desfășurate în regiunea Donețk. Vizita a inclus unități aflate pe diferite sectoare ale frontului — de la Brigada Azov, care apără pozițiile din zona Dobropillia, până la Brigada 81 aeroprtată, aflată pe direcția Sloviansk.

Trupele ucrainene se așteaptă la o nouă ofensivă de primăvară a Rusiei în Donețk/FOTO:Profimedia
Trupele ucrainene se așteaptă la o nouă ofensivă de primăvară a Rusiei în Donețk/FOTO:Profimedia

Președintele a dorit să afle cât de pregătite sunt trupele ucrainene din Donețk pentru campania militară de primăvară-vară pe care Rusia o pregătește în regiune.

„Este important ca pozițiile noastre să fie solide. Este important ca brigăzile să fie aprovizionate suficient. Militarii noștri rezistă cu demnitate”, a spus Zelenski la finalul vizitei.

Potrivit unor surse din cadrul Forțelor de Apărare citate de pravda.ua, comandanții brigăzilor și ai corpurilor au fost relativ sinceri în discuțiile cu președintele — în măsura în care acest lucru este posibil în prezența comandantului-șef, care i-a numit în funcții și de care depinde cariera lor militară.

Cele mai frecvente solicitări adresate președintelui au fost legate de livrarea mai multor drone de diferite tipuri și de întărirea responsabilității militarilor în cazurile de părăsire neautorizată a unității.

Chiar și dacă se ține cont de tendința de a evita subiectele sensibile — precum deficitul constant de personal, despre care s-a vorbit puțin — unele surse din armată spun că nivelul de pregătire pentru ofensiva rusă din acest an este mai bun decât în 2025.

O opinie similară are și comandantul Grupării Forțelor Unite, Mîhailo Drapatîi, responsabil pentru sectorul nordic al frontului — regiunile Sumî, Harkov și o parte din Donețk.

„Anul acesta am început pregătirile pentru campania de primăvară încă din ianuarie. Am luat în calcul condițiile sezonului — lumina, apa, vegetația, temperaturile. Am calculat de câți oameni, muniții, drone, camere video și sisteme de minare la distanță avem nevoie. Apoi fiecare comandant de corp a prezentat modul în care vede apărarea în aceste condiții”, a declarat Drapatîi într-o discuție telefonică.

Obiectivul Rusiei: controlul complet asupra regiunii Donețk

Pentru al patrulea an consecutiv, principalul obiectiv militar al Rusiei rămâne același: ocuparea integrală a regiunii Donețk.

Surse militare ucrainene spun că ofensiva rusă din această primăvară ar putea viza în special două zone:

-direcția Lîman

-aglomerația urbană Kramatorsk — care include orașele Kostiantinivka, Drujkivka, Kramatorsk și Sloviansk.

În scenariul optimist pentru Ucraina, Rusia nu va reuși nici măcar să cucerească Kostiantinivka în această vară, deși trupele ruse au ajuns deja la periferia orașului.

În scenariul pesimist, Moscova ar putea prelua controlul asupra localității și ar putea pregăti ulterior atacuri asupra Sloviansk și Kramatorsk.

Pe lângă importanța militară și demografică — regiunea fiind casa a milioane de ucraineni — Donețk a devenit și un element central în negocierile dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite.

Moscova cere Kievului să-și retragă trupele din regiunile Donețk și Luhansk, amenințând că va abandona negocierile dacă această condiție nu este îndeplinită. Autoritățile ucrainene resping însă categoric această cerere.

Situația pe front

1. Donețk: inițiativa rămâne în mare parte de partea Rusiei

Controlul complet asupra regiunii Donețk rămâne prioritatea militară și politică principală a Moscovei. În acest context, Rusia ar putea lansa ofensiva principală în mai multe direcții:

-Direcția Lîman – pentru a încercui aglomerația Kramatorsk din nord.

-Direcția Sloviansk – unde trupele ruse încearcă să împingă liniile defensive ucrainene.

-Direcția Kostiantinivka – unde armata rusă a ajuns deja la periferia orașului.

-Direcția Dobropillia – unde ar putea fi pregătită o manevră de amploare pentru a ocoli pozițiile ucrainene.

Potrivit lui Vladislav Urubkov, analist militar al organizației Come Back Alive Foundation, planul maxim al Rusiei rămâne ocuparea întregii regiuni.

„În următoarele șase luni, scenariul minim ar putea fi capturarea Kostiantinivkăi și apropierea de Sloviansk. O altă posibilitate ar fi declanșarea luptelor pentru Dobropillia”, spune el.

Citește și: Ucraina încearcă să se adapteze rapid pe măsură ce atenția SUA se mută spre Iran

2. Dnipropetrovsk și Zaporijia: Ucraina încearcă să zădărnicească planurile Moscovei

O altă evoluție importantă a avut loc pe direcția Oleksandrivka, unde forțele ucrainene au anunțat la începutul lunii martie o breșă în liniile defensive ruse.

Operațiunea este rezultatul mai multor luni de pregătire. La finalul anului 2025, unități de asalt — inclusiv Regimentul 1 de asalt separat — au fost transferate pe direcția Guliaipole pentru a pregăti atacul.

Comandantul regimentului, Dmitro Filatov, spune că obiectivul operațiunii a fost lovirea flancului rus și stabilizarea frontului.

Potrivit lui, unitatea sa a reușit să pătrundă aproximativ 12 kilometri în spatele pozițiilor ruse, ceea ce reprezintă un rezultat semnificativ. Totuși, el insistă că operațiunea nu reprezintă un „nou contraatac major”.

„Este vorba despre acțiuni limitate pentru a ne îmbunătăți poziția tactică și a stabiliza linia frontului”, explică el.

Un alt comandant implicat în operațiune, Anton Derliuk, spune că batalionul său a folosit o manevră de infiltrare pentru a pătrunde în spatele liniilor ruse.

„Am intrat sub acoperirea zăpezii și a ceții, am distrus echipele lor de recunoaștere și operatorii de drone. Apoi am curățat zona. Aproximativ 60 de militari ruși au fost încercuiți — trei au fost capturați, restul eliminați.”

3. Regiunile Sumî și Harkiv: Rusia încearcă să creeze o „zonă tampon”

Pe frontiera nordică, Rusia nu pare să pregătească ofensivi majore asupra orașelor Sumî sau Harkiv.

În schimb, scopul ar fi crearea unei zone tampon de aproximativ 20 km de-a lungul graniței.

Pentru a face acest lucru, forțele ruse ocupă treptat sate de frontieră, uneori în zone unde frontul nu era activ.

Potrivit lui Drapatîi, Rusia a identificat aproximativ 12 sectoare unde ar putea încerca extinderea controlului, inclusiv direcțiile Krasnopillia, Velyka Pysarivka și Zolochiv.

Noua armă a Rusiei: centrul de drone „Rubikon”

Unul dintre cele mai importante avantaje tactice ale Rusiei este unitatea specializată în drone Rubikon Center for Advanced Unmanned Technologies.

Acest centru combină dezvoltarea, testarea și utilizarea în luptă a dronelor, precum și activități de analiză și achiziții.

Potrivit unor militari ucraineni, Rusia nu doar că dezvoltă acest program, ci încearcă să îl extindă la scară largă în întreaga armată.

Unitatea a devenit cunoscută după ce a folosit drone FPV cu fibră optică pentru a lovi rutele logistice ucrainene — o tactică care a contribuit la retragerea forțelor ucrainene din regiunea rusă Kursk în 2025.

Citește și: Rusia a dezvoltat drone Shahed mai rapide decât interceptoarele ucrainene. Ce soluții are Kievul

În prezent, aceste drone vizează aproape orice: drone de recunoaștere, antene, terminale Starlink și vehicule logistice.

O primăvară dificilă, dar cu semne de rezistență

Estimările militarilor ucraineni despre evoluția războiului variază considerabil.

Unii avertizează că odată cu apariția vegetației, care reduce vizibilitatea pe câmpul de luptă — Rusia ar putea reuși noi avansuri teritoriale.

Alții cred că, dacă armata ucraineană își menține organizarea și aprovizionarea, ar putea chiar recâștiga inițiativa pe unele sectoare.

Există și câteva motive de optimism moderat:

-ritmul avansului rus a încetinit în februarie 2026;

-sistemul de distribuire a militarilor mobilizați a devenit mai echilibrat;

-reformele structurale ale armatei încep să fie implementate;

-unele corpuri militare au primit drone de atac cu rază medie.

Cu toate acestea, majoritatea comandanților sunt de acord asupra unui lucru: următoarele luni vor fi extrem de dificile.

Primăvara care urmează pe frontul ucrainean se anunță încă una grea.

