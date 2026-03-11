search
Miercuri, 11 Martie 2026
Arabia Saudită cumpără rachete de apărare aeriană din Ucraina. Kievul negociază un acord militar „uriaș”

Război în Orientul Mijlociu
O companie de armament din Arabia Saudită a semnat un acord pentru achiziția de rachete interceptoare fabricate în Ucraina, în timp ce cele două state negociază un contract mult mai amplu în domeniul armamentului, potrivit publicației Kyiv Independent.

Arabia Saudită cumpără rachete de apărare aeriană din Ucraina. FOTO: Arhivă
Două surse din industria de apărare ucraineană au declarat pentru Kyiv Independent că guvernele din Ucraina și Arabia Saudită discută mai multe contracte importante în domeniul militar. Una dintre acestea a afirmat că se așteaptă la o „înțelegere uriașă” care ar putea fi finalizată chiar în această săptămână.

O altă sursă a precizat că un contract pentru rachete de apărare aeriană fabricate în Ucraina a fost deja semnat cu un producător saudit de armament care acționează ca intermediar local.

Interesul statelor din Golf pentru astfel de sisteme a crescut după recentele atacuri aeriene lansate de Iran asupra unor state din regiune, pe fondul conflictului în care sunt implicate Statele Unite și Israel împotriva Teheranului.

În acest context, țările din Golf caută soluții pentru interceptarea rachetelor balistice și a dronelor de atac de tip Shahed drone. Problema este că sistemele clasice de apărare aeriană, precum Patriot missile system sau THAAD missile defense system, folosesc rachete care costă milioane de dolari, în timp ce dronele pot fi produse pentru câteva zeci de mii de dolari.

Israelul se bazează în mare parte pe sistemul Iron Dome, iar unele state din Golf utilizează baterii Cheongung-II air defense system fabricate în Coreea de Sud.

În acest context, Ucraina încearcă să promoveze drone interceptoare mai ieftine, dezvoltate în timpul războiului, care pot distruge dronele inamice la costuri mult mai mici și pot reduce presiunea asupra stocurilor globale de rachete PAC-3.

Potrivit comandantului-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, dronele interceptoare au efectuat aproape 6.300 de misiuni în februarie și au distrus peste 1.500 de drone rusești.

Printre modelele aflate în dezvoltare sau producție se numără „Octopus” al companiei TAF Industries, P1Sun realizat de Skyfall și proiectul Merops, susținut de cofondatorul Google, Eric Schmidt.

Unul dintre cei mai mari producători este compania Wild Hornets, care dezvoltă drona interceptoare „Sting” și produce peste 10.000 de unități pe lună.

Totuși, autoritățile de la Kiev rămân prudente în privința exporturilor de armament. Guvernul ucrainean se teme că tehnologia ar putea ajunge indirect la adversari, mai ales în condițiile în care influența Rusia în Orientul Mijlociu rămâne semnificativă.

 

