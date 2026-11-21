O navă de marfă rusească, aflată în drum spre Kaliningrad, a fost lovită de două drone sâmbătă dimineață, în Golful Finlandei. În urma atacului, ambarcațiunea a fost avariată, a luat foc și a plutit în derivă spre apele teritoriale ale Finlandei. Helsinki a informat NATO despre incident și a impus restricții temporare în spațiul aerian și în zona maritimă din estul golfului.

O navă rusească, atacată de două drone în Golful Finlandei. Foto: X / @visegrad24

Atacul a fost detectat de Forțele de Apărare Finlandeze, la vest de insula Suursaari, în estul Golfului Finlandei, în apele internaționale. Ministerul Apărării de la Helsinki a confirmat incidentul într-un comunicat, fără să precizeze de unde au provenit dronele, potrivit Agerpres.

„Sâmbătă dimineaţă, Forţele de Apărare Finlandeze au detectat un atac cu drone împotriva unei nave de marfă ruseşti la vest de Suursaari, în estul Golfului Finlandei, în apele internaţionale”, a transmis Ministerul Apărării, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Autoritățile finlandeze au confirmat că nava a suferit avarii, însă nu au oferit detalii despre starea membrilor echipajului. Polițiștii de frontieră, trimiși la fața locului imediat după incident, au constatat că ambarcațiunea era în flăcări și se deplasa în derivă către apele teritoriale finlandeze.

„Situaţia nu prezintă în prezent niciun pericol pentru alte nave”, au precizat reprezentanții poliției de frontieră într-un comunicat.

Ministrul finlandez al Apărării a confirmat că autoritățile de la Helsinki au informat Alianța Nord-Atlantică despre incident. Totodată, în estul Golfului Finlandei au fost instituite restricții temporare atât în spațiul aerian, cât și în zona maritimă.

Informații despre atac au fost furnizate și de oficialii ruși. Potrivit acestora, nava de marfă se îndrepta spre Kaliningrad când a fost lovită de două drone, în ape neutre, la aproximativ trei mile marine de granița Rusiei.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a anunțat că echipajul urma să fie evacuat, în timp ce autoritățile evaluau amploarea pagubelor provocate de atac.

Până în prezent, originea dronelor și circumstanțele exacte în care a fost atacată nava nu au fost precizate de autoritățile finlandeze.