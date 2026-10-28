Navă comercială atacată cu trei drone în Marea Neagră, în apropierea Bulgariei. La bord erau 18 marinari. Reacția ministrului Apărării Radu Oprea

O navă comercială a fost atacată cu trei drone miercuri, 28 octombrie, în Marea Neagră, în apropierea coastei Bulgariei, în timp ce se îndrepta spre portul Constanța. Autoritățile de la Sofia au trimis o ambarcațiune pentru a acorda asistență, iar echipajul navei este evacuat cu ajutorul bărcilor de salvare, relatează agenția EFE, citată de presa bulgară.

Imagine de la un alt atac cu drone, în Marea Neagră. Foto: facebook

UPDATE 15.00 Ministrul Ștefan Radu Oprea: „Războiul continuă să producă efecte dramatice dincolo de zona de conflict”

Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, condamnă atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Ștefan Radu Oprea a anunțat că a primit informația în timp ce participa, la Sofia, la reuniunea trilaterală a miniștrilor Apărării din România, Bulgaria și Turcia.

Potrivit ministrului, incidentul reprezintă o nouă amenințare gravă la adresa libertății de navigație și a securității regionale.

„Războiul de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei continuă să producă efecte dramatice dincolo de zona de conflict, punând în pericol viețile marinarilor, transporturile comerciale și securitatea statelor riverane Mării Negre. Incidentele din ultimele săptămâni, inclusiv atacul tragic asupra unei nave comerciale din apropierea coastelor României, demonstrează că amenințările la adresa securității maritime sunt reale și tot mai grave”, a scris ministrul pe Facebook.

Ministrul a dat asigurări că România va continua să colaboreze cu aliații NATO și cu partenerii regionali pentru consolidarea supravegherii maritime, îmbunătățirea capacității de răspuns la amenințările cu drone și protejarea libertății de navigație.

„Securitatea Mării Negre este esențială pentru securitatea României, a regiunii și a întregii Alianțe Nord-Atlantice”, a conchis Ștefan Radu Oprea.

La bordul navei se aflau 18 persoane

Potrivit ministrului bulgar al Apărării, Dimităr Stoianov, nava a fost lovită la aproximativ 21 de mile marine de localitatea Șabla, situată pe litoralul Mării Negre. Postul public de televiziune BNT a relatat că autoritățile au intervenit pentru a sprijini echipajul.

La bordul navei se aflau 18 persoane, toate fiind în siguranță acum.

Conform publicației specializate Maritime.bg, nava atacată se numește Contship Jet și este un portcontainer care plecase din portul israelian Haifa, având ca destinație portul românesc Constanța.

Pescarii care au asistat la incident au declarat că au observat un incendiu la bordul navei și că aceasta s-a înclinat considerabil spre partea dreaptă. Circumstanțele atacului urmează să fie stabilite.

A cincea navă comercială atacată luna aceasta în largul Bulgariei

Incidentul este al cincilea atac cu drone asupra unei nave comerciale semnalat în această lună în largul coastei bulgare a Mării Negre.

Tot miercuri, miniștrii Apărării din Bulgaria, România și Turcia s-au întâlnit la Sofia pentru a discuta măsuri de protejare a navigației comerciale în Marea Neagră, pe fondul atacurilor reciproce dintre Rusia și Ucraina.

Pe 23 octombrie, o navă comercială sub pavilionul Insulelor Comore s-a scufundat în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine de Constanța. Ambarcațiunea a fost lovită cu drone. Nouă marinari au fost recuperați de o altă navă comercială, trei sunt dați dispăruți, iar o persoană a murit.

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