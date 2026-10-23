O navă comercială sub pavilionul Insulelor Comore se scufundă în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine de Constanța. Ambarcațiunea a fost lovită cu drone, iar situația este în desfășurare. Nouă marinari au fost recuperați de o altă navă comercială, trei sunt date dispărute, iar o persoană a murit.

UPDATE 13.50 Reacția premierului Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu a calificat drept inacceptabil incidentul produs din nou în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României, descriindu-l drept o încălcare a dreptului internațional și a libertății de navigație, în contextul escaladării conflictului de către Rusia. Într-un mesaj publicat pe pagina sa oficială de Facebook, oficialul a precizat că prioritatea imediată e salvarea vieților omenești și asigurarea siguranței marinarilor:

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi, din nou, în Marea Neagră în afara apelor teritoriale ale României, este inacceptabil și o încălcare flagrantă a dreptului internațional și în mod specific a libertății de navigație, un rezultat al escaladării de către Rusia. Am fost în contact permanent cu autoritățile noastre responsabile, iar eforturile noastre se concentrează pe salvarea de vieți omenești și siguranța marinarilor. Vom continua demersurile cu aliații noștri și coordonarea cu Bulgaria și Turcia pentru a asigura libertatea de navigație și securitatea maritimă. Țara noastră urmează să beneficieze de dotări suplimentare în urma demersurilor României la nivel aliat NATO”, a transmis premierul.

UPDATE 13.10 Reacția ministrului de Externe, Dan Neculăescu

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a condamnat ferm atacul produs asupra navei comerciale aflate la 13 mile marine în largul portului Constanța, subliniind că acesta reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, ministrul a transmis condoleanțe familiei victimei și a menționat că operațiunile de salvare continuă:

„Atacul letal de astăzi asupra unei nave comerciale aflate la doar 13 mile marine în largul Constanței – în care un marinar a murit, iar alții au fost răniți – reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație. Condoleanțe familiei victimei, în timp ce operațiunile de salvare ale Gărzii de Coastă Române continuă. Războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei escaladează, iar acest lucru afectează în mod direct navigația maritimă comercială în Marea Neagră. Aceasta reprezintă o amenințare directă atât la adresa securității regionale, cât și a celei globale. Ne coordonăm îndeaproape cu aliații din #NATO, inclusiv Bulgaria și Turcia, pentru a accelera implementarea capacităților suplimentare de supraveghere convenite la reuniunea NAC din 20 octombrie.”

UPDATE 12.30 Nicușor Dan: Este timpul ca Rusia să ia în serios inițiativele de pace

„În dimineața aceasta nava Khoryv, sub pavilion comorian, a fost lovită de o dronă și s-a scufundat în apropierea apelor terioriale ale României. Din păcate, un marinar a decedat și alți trei sunt în continuare căutați. Îi felicit pe salvatorii din Ministerul Afacerilor Interne, fără a căror intervenție numărul victimelor ar fi fost mult mai mare. Acest atac este un nou exemplu al consecințelor tragice ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Este timpul ca Rusia să ia în serios inițiativele de pace ale Statelor Unite și Europei, să accepte propunerile de armistițiu și să pună capăt războiului”, este mesajul publicat de președinte pe pagina sa de Facebook.

Anterior, Nicușor Dan declarase că incidentul reprezintă un nou episod în procesul de escaladare a acțiunilor Rusiei împotriva Ucrainei.

„Suntem în această situație. După cum știți, ieri am avut o ședință CSAT exact pe subiectul acesta. Marți, la solicitarea noastră și a bulgarilor, a avut loc o ședință a comitetului NATO dedicat situației. Vom avea echipamente suplimentare și, evident, este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina”, a declarat Nicușor Dan.

UPDATE 12.20 Miruță a solicitat înființarea unui grup operativ aliat

Fostul ministru al Apărării, Radu Miruță, susține că este necesară o prezență mai mare a NATO în Marea Neagră, în contextul incidentelor tot mai frecvente din regiune.

Miruță a declarat că a solicitat înființarea unui grup operativ aliat (Task Force) care să aibă o prezență fizică inclusiv pe teritoriul României, nu doar prin participarea ofițerilor români. Potrivit acestuia, în cadrul NATO au loc discuții privind această inițiativă, iar România propune ca, începând din 2028, forțele aliate să fie prezente prin rotație și pe litoralul românesc.

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„Acest Task Force este cheia care eu cred că ar schimba un pic desfășurarea evenimentelor la Marea Neagră, pentru că ar presupune prezență NATO sub comandament NATO centralizat, cu resurse din partea tuturor țărilor membre NATO, nu doar din partea țărilor riverane NATO la Marea Neagră. Sigur, acum sunt două straturi de discuție: acest incident despre care înțeleg din presă de data asta că s-a întâmplat în Marea Neagră azi dimineață este în apele... nu în apele teritoriale, ci în Zona Economică Exclusivă”, a declarat Radu Miruță pentru Digi24.

Radu Miruță a explicat că o astfel de structură ar permite coordonarea resurselor mai multor state membre NATO, sub o comandă aliată centralizată, și ar putea schimba modul în care sunt gestionate amenințările din Marea Neagră.

El a precizat că incidentul semnalat în dimineața intervenției s-ar fi produs în Zona Economică Exclusivă a României, nu în apele teritoriale, subliniind că cele două situații implică responsabilități diferite în dreptul internațional. Apele teritoriale se întind până la 12 mile marine de la țărm.

Fostul ministru a amintit că România desfășoară, alături de Turcia și Bulgaria, activități comune pentru identificarea și deminarea culoarelor sigure de navigație din Marea Neagră.

De asemenea, a menționat extinderea cooperării militare în zona infrastructurii critice și a susținut că România a demonstrat că este dispusă să contribuie la consolidarea securității regionale. În acest sens, el a invocat cele patru nave pentru Forțele Navale Române contractate prin programul european SAFE și a afirmat că există discuții pentru suplimentarea sprijinului aliat în regiune.

La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri

„O amplă operațiune de căutare și salvare se desfășoară în acest moment în Marea Neagră. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a fost alertat astăzi, în jurul orei 10:00, cu privire la nava „Khoryv”, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanță de 13 mile marine travers de Constanța.

La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetățeni ucraineni și 3 cetățeni azeri.

Imediat după primirea semnalului de alarmă, nave aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au plecat în misiune pentru recuperarea marinarilor. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității scăzute, intervenția pe cale aeriană cu elicopterul nu este posibilă.

Până în acest moment, navele de intervenție au reușit să recupereze din apă 9 persoane în viață și un corp neînsuflețit. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare pentru identificarea și salvarea celorlalți 3 membri ai echipajului”, a transmis Autoritatea Navală Română.

Khoryv este o navă comercială Foto: Facebook

Nava se află în largul litoralului românesc, la o distanță de aproximativ 24 de kilometri de Constanța.

Nava KHORYV, un OBO Carrier care navighează sub pavilionul statului Comore și are o lungime de 119,06 metri și o lățime de 13,47 metri, se află în prezent în Marea Neagră. Nava a plecat din portul turcesc Eregli pe 21 octombrie 2026 și se îndrepta spre Sulina, când a fost raportat un incendiu la bord. Ambarcațiunea a transmis un mesaj de urgență de tip „Mayday/Drone attack”, semnalând un atac cu drone.

Centrul Maritim de Coordonare Constanța a fost informat cu privire la incident, iar trei nave au fost alertate pentru a interveni în gestionarea situației. Nouă marinari au fost recuperați de o altă navă comercială, trei sunt date dispărute, iar o persoană a decedat.

Vasul este destinat transportului de minereuri și produse petroliere. Nu se știe, deocamdată, ce încărcătură transporta în momentul atacului.

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