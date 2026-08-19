Un refugiu montan din Dolomiți, cunoscut până mai recent doar printre montaniarzii experimentați, se confruntă cu un aflux neașteptat de turiști după ce un desert local a devenit viral pe rețelele sociale.

Situat în Valea Fassa din nordul Italiei, refugiul Friedrich August a fost luat cu asalt de curioși după apariția pe TikTok a unor videoclipuri în care turiștii se fotografiază și consumă celebrul desert krapfen pe fundalul peisajelor alpine, potrivit CNN.

Desertul, asemănător unei gogoși și umplut de obicei cu cremă de vanilie sau gem de caise, costă aproximativ 4 dolari.

Angajații refugiului, citați de CNN, spun că situația a început să scape de sub control săptămâna trecută, când imaginile publicate online au devenit virale. De atunci, sute de turiști au ajuns în zonă pentru a încerca produsul devenit celebru pe internet.

Managerii refugiului spun că interesul pentru acest loc a crescut puternic după ce temperaturile ridicate din această vară i-au determinat pe mulți să caute zone mai răcoroase din munți, iar postările despre krapfen i-au convins că merită efortul.

Consecințele se văd inclusiv la nivel logistic. Responsabilii refugiului afirmă că nu mai reușesc să facă față cererii, iar sistemul de plată a fost afectat după ce majoritatea clienților au folosit plata contactless, ceea ce a suprasolicitat conexiunea la internet.

Fenomenul ridică și probleme de siguranță

Valul de turiști nu îi afectează doar pe cei care caută liniștea muntelui. Reprezentanții comunității alpine avertizează că fenomenul poate avea și consecințe asupra siguranței.

Francesco Abbruscato, președintele clubului alpin local, a explicat pentru presa italiană că, până în urmă cu câțiva ani, anumite zone ale Dolomiților nu se confruntau cu supraturismul. Astăzi însă există locuri emblematice unde, spune el, „nu mai este posibil să te bucuri de frumusețea locului” din cauza numărului mare de persoane care vin să facă fotografii și selfie-uri.

Un nou episod al turismului alimentat de Instagram și TikTok

Cazul refugiului Friedrich August nu este singular. Potrivit CNN, autoritățile locale au fost nevoite, la începutul acestui an, să închidă anumite trasee pentru a limita accesul celor care mergeau să fotografieze muntele Seceda.

De asemenea, vara trecută, fermieri din Dolomiți au instalat turnicheți și au început să taxeze accesul persoanelor care traversau terenurile lor pentru a obține imagini spectaculoase cu masivele Seceda și Drei Zinnen.