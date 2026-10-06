Americanii vor putea cumpăra motorină fără taxe. Trump a semnat decretul

Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat luni, 5 octombrie, un decret care permite oricui să cumpere motorină scutită de taxe. Aceasta este rezervată în mod normal utilajelor agricole şi altor vehicule non-rutiere.

Donald Trump Foto: AFP

Vorbind la un miting în Nebraska, preşedintele Statelor Unite a declarat că acest decret „va permite tuturor să cumpere motorină roșie scutită de taxe”, scrie Agepres.

Motorina roșie, sau motorina non-rutieră, este un combustibil nuanțat în culoarea roșie pentru a indica regimul său fiscal avantajos.

Republicanul a recunoscut că nu cunoștea acest combustibil: „Nu știu ce este, dar nu contează, se spune că este foarte bun”, a glumit el în fața mulțimii.

Prețurile la pompă au atins un nivel record din cauza războiului din Iran, ceea ce apasă asupra Partidului Republican cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile legislative de la jumătatea mandatului.

În acest context, Trump amenința luna trecută că administrația sa va lua „rapid, într-un fel sau altul” o decizie cu privire la posibilitatea interzicerii exporturilor de motorină.

„Am spus să nu trimitem motorina în afara țării. Producem multă motorină”, a adăugat Trump.

Mai mulți republicani aflați în curse electorale dificile pentru realegere au susținut în ultimele zile limitarea exporturilor, în timp ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului, iar prețurile motorinei se află la niveluri record.

Președintele a recunoscut însă că limitarea exporturilor de motorină ar putea determina rafinăriile americane să reducă producția de combustibili în general.

„Ar putea avea un mic efect asupra benzinei obișnuite pentru automobile, pentru că, atunci când faci asta, știți, este un fel de flux. Este vorba despre un echilibru”, a spus Trump. „Dar da, am cerut asta. Am cerut-o oamenilor mei. Am discutat despre asta.”