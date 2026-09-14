O femeie este acuzată că a construit o rețea pentru Rusia în Germania. Legăturile pe care le avea în cercurile politice

O femeie cu dublă cetățenie, germană și ucraineană, a fost inculpată în Germania pentru spionaj în favoarea Rusiei. Procurorii federali o acuză că a furnizat unui agent de informații de la Ambasada Rusiei date despre politica de apărare a Germaniei și industria de armament, inclusiv informații legate de războiul din Ucraina.

Femeia a fost arestată Foto: arhivă, adevărul

Parchetul federal din Karlsruhe a depus rechizitoriul împotriva femeii, despre care susține că a menținut ani la rând legătura cu reprezentantul serviciilor ruse.

Potrivit procurorilor, aceasta îi furniza informații despre evenimente importante și îi facilita accesul la acestea, în unele situații folosind un nume fals.

Anchetatorii susțin că femeia a intrat în octombrie 2023 în contact cu agentul rus.

Scopul presupus al colaborării era să îl ajute să își construiască o rețea de contacte în Germania, care să poată fi folosită în scopuri de informații.

„Acuzata a încercat să recruteze persoane din Ministerul Apărării și din industria armamentului pentru scopurile sale”, au transmis procurorii, potrivit DPA.

Femeia a fost arestată în luna ianuarie și se află de atunci în arest preventiv. În aceeași zi, autoritățile germane au efectuat percheziții la sediul acesteia, precum și la sediile altor două persoane.

Instanța urmează să decidă dacă sunt întrunite condițiile pentru ca dosarul să ajungă în fața unui tribunal.

Femeia trăiește în Germania de mai multe decenii. A lucrat în domeniul marketingului și a condus o asociație de lobby, iar procurorii susțin că era cunoscută pentru promovarea unor contacte pro-ruse, potrivit Blic.

De asemenea, aceasta era activă în cercurile politice din Berlin. Potrivit anchetatorilor, acest lucru i-a permis să dezvolte o rețea de contacte relevantă pentru presupusele activități de spionaj.

Acuzațiile urmează să fie analizate de instanță, iar femeia beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.