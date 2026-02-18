search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
Ce pedeapsă a primit un IT-ist din Kiev după ce a ajutat Rusia să lovească rețeaua electrică a orașului său

Un bărbat din Kiev a primit pedeapsa maximă după ce a colaborat voluntar cu Rusia în atacurile asupra infrastructurii energetice care alimentează capitala Ucrainei.

Un IT-ist din Kiev, condamnat la închisoare pe viață pentru că a ajutat Rusia FOTO: Shutterstock
Un tribunal din Ucraina a condamnat la închisoare pe viață, cu confiscarea averii, un IT-ist în vârstă de 32 de ani din Kiev pentru trădare de stat, comisă sub legea marțială. Decizia a fost anunțată pe 16 februarie de Procuratura Generală și Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), potrivit Euromaidan Press. Inculpatul a ajutat Rusia să coordoneze atacuri asupra rețelelor energetice, sistemelor de apărare antiaeriană și pozițiilor militare. 

Procurorii din regiunea Donețk au demonstrat în instanță că bărbatul a colaborat voluntar cu forțele ruse, ajustând loviturile acestora asupra rețelei electrice care furnizează energie și căldură capitalei. Aceste atacuri fac parte dintr-o campanie sistematică a Rusiei, care a vizat infrastructura ucraineană cu peste 600 de atacuri combinate cu drone și rachete în 2025.

Cum a ajutat Rusia

Pe lângă coordonarea loviturilor, IT-istul a furnizat rușilor coordonate ale unei uzine de apărare unde lucra tatăl său vitreg, pozițiile unităților ucrainene, termocentrale, instalații industriale și locații ale sistemelor de apărare antiaeriană. El a trimis fotografii, a marcat „coridoare” pentru drone și a raportat dacă loviturile au avut succes.

Potrivit SBU, bărbatul a fost recrutat de serviciile ruse prin canale Telegram și a oferit ajutor de dragul banilor. El a vizitat zone din jurul Kievului pentru a cartografia obiective energetice și a fotografiat exteriorul clădirilor pentru a facilita planificarea atacurilor. În timpul perchezițiilor, autoritățile au găsit un telefon pe care erau marcate rute aeriene folosite de ruși pentru lovituri asupra facilităților energetice din capitală, evitând sistemele de apărare.

După atacuri, IT-istul se întorcea la locurile lovite pentru a monitoriza rezultatele și a transmite feedback coordonatorilor săi. De asemenea, purta haine cu simboluri rusești și declara că și-ar dori să le afișeze deschis dacă forțele ruse ar ocupa Kievul.

Reacția autorităților

„El a ghidat deliberat loviturile ruse asupra infrastructurii energetice și sistemelor de apărare, ajutând inamicul să lase ucrainenii fără electricitate, căldură și protecție. Aceasta este complicitate directă la terorism împotriva populației civile. Nu există nicio justificare, doar închisoare pe viață”, a declarat Pavlo Uhrovetskyi, șeful Procuraturii din Donețk.

Procurorii au adăugat că în ultimul an au obținut condamnări în 46 de cazuri similare, vizând persoane care au sprijinit forțele ruse în coordonarea atacurilor.

