Forțele ruse au atacat echipele de intervenție ucrainene din Kramatorsk cu o dronă, avariind o mașină de pompieri în timp ce aceștia stingeau un incendiu într-o clădire rezidențială. În același timp, regiunea Zaporojie a fost vizată de mai multe lovituri cu drone, soldate cu incendii și cel puțin un rănit.

Forțele ruse au lansat atacuri coordonate asupra echipelor de salvare din Kramatorsk și asupra orașului Zaporizhzhia. În timp ce pompierii din Kramatorsk stingeau un incendiu într-o clădire rezidențială, o dronă a lovit zona, avariind o mașină de pompieri. În Zaporizhzhia, atacurile cu drone și bombe aeriene au provocat incendii și rănirea unei femei.

Pompierii din Kramatorsk, vizați direct de o dronă

Potrivit Ukrinform, incidentul din Kramatorsk a avut loc în timpul unei misiuni de stingere a incendiului. Serviciul de Urgență al Ucrainei a transmis pe Telegram: „Trupele ruse au atacat în mod deliberat echipele de salvare în timpul eforturilor de stingere a incendiului dintr-o clădire rezidenţială. O maşină de pompieri a fost avariată de atacul cu drone al inamicului. Din fericire, niciun pompier nu a fost rănit”.

Zaporizhzhia sub focul dronelor și bombelor aeriene

Primarul Ivan Fedorov a avertizat pe Telegram asupra „amenințării utilizării bombelor aeriene ghidate (KAB) asupra regiunii Zaporizhzhia și a orașului Zaporizhzhia” și a pericolului provocat de drone de atac.

„Până la ridicarea alertei, rămâneți în locuri sigure”, a transmis el în noaptea de luni spre marți.

În urma atacurilor, cel puțin două lovituri au vizat orașul, iar un incendiu a izbucnit într-o locuință privată. Camerele video au înregistrat momentul în care o dronă lovește locuința. „În prezent, serviciile de urgență intervin pentru lichidarea consecințelor. O femeie de 66 de ani a fost rănită în urma atacului. Medicii îi acordă tot ajutorul necesar”, a adăugat Fedorov.

Acesta a subliniat că pompierii continuă să stingă incendiile din gospodării și să prevină extinderea flăcărilor.

Atacurile din Zaporizhzhia și Kramatorsk au avut loc la o zi după ce forțele ruse au ucis patru civili și au rănit alți zece în regiunea Donețk, potrivit Ukrinform.