Marți, 9 Septembrie 2025
Adevărul
Video O dronă rusă atacă pompierii din Kramatorsk. Regiunea Zaporojie, vizată de drone și bombe aeriene

Război în Ucraina
Forțele ruse au atacat echipele de intervenție ucrainene din Kramatorsk cu o dronă, avariind o mașină de pompieri în timp ce aceștia stingeau un incendiu într-o clădire rezidențială. În același timp, regiunea Zaporojie a fost vizată de mai multe lovituri cu drone, soldate cu incendii și cel puțin un rănit.

Regiunea Zaporojie a fost vizată de mai multe lovituri cu drone FOTO: Telegrav
Regiunea Zaporojie a fost vizată de mai multe lovituri cu drone FOTO: Telegrav

Forțele ruse au lansat atacuri coordonate asupra echipelor de salvare din Kramatorsk și asupra orașului Zaporizhzhia. În timp ce pompierii din Kramatorsk stingeau un incendiu într-o clădire rezidențială, o dronă a lovit zona, avariind o mașină de pompieri. În Zaporizhzhia, atacurile cu drone și bombe aeriene au provocat incendii și rănirea unei femei.

Pompierii din Kramatorsk, vizați direct de o dronă

Potrivit Ukrinform, incidentul din Kramatorsk a avut loc în timpul unei misiuni de stingere a incendiului. Serviciul de Urgență al Ucrainei a transmis pe Telegram: „Trupele ruse au atacat în mod deliberat echipele de salvare în timpul eforturilor de stingere a incendiului dintr-o clădire rezidenţială. O maşină de pompieri a fost avariată de atacul cu drone al inamicului. Din fericire, niciun pompier nu a fost rănit”.

Zaporizhzhia sub focul dronelor și bombelor aeriene

Primarul Ivan Fedorov a avertizat pe Telegram asupra „amenințării utilizării bombelor aeriene ghidate (KAB) asupra regiunii Zaporizhzhia și a orașului Zaporizhzhia” și a pericolului provocat de drone de atac.

Până la ridicarea alertei, rămâneți în locuri sigure”, a transmis el în noaptea de luni spre marți.

În urma atacurilor, cel puțin două lovituri au vizat orașul, iar un incendiu a izbucnit într-o locuință privată. Camerele video au înregistrat momentul în care o dronă lovește locuința. „În prezent, serviciile de urgență intervin pentru lichidarea consecințelor. O femeie de 66 de ani a fost rănită în urma atacului. Medicii îi acordă tot ajutorul necesar”, a adăugat Fedorov.

Acesta a subliniat că pompierii continuă să stingă incendiile din gospodării și să prevină extinderea flăcărilor.

Atacurile din Zaporizhzhia și Kramatorsk au avut loc la o zi după ce forțele ruse au ucis patru civili și au rănit alți zece în regiunea Donețk, potrivit Ukrinform.

Europa

