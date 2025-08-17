„Pacea” lui Putin: Rusia lovește Zaporojie cu sute de atacuri, imediat după summitul din Alaska

Trupele ruse au efectuat 505 atacuri împotriva a zece localități din regiunea Zaporojie, la doar o zi după întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin.

La doar o zi după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, trupele ruse au lansat un val masiv de atacuri asupra regiunii Zaporojie. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 505 lovituri asupra a zece localități, potrivit autorităților ucrainene.

În cadrul întâlnirii dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump din Alaska, s-ar fi discutat un posibil acord privind Ucraina.

Potrivit informațiilor relatate, discuțiile ar fi vizat o înțelegere prin care Rusia s-ar retrage din anumite părți ale regiunilor Sumi și Harkov, în schimbul teritoriilor controlate de Ucraina în zonele parțial ocupate Donețk și Luhansk. Întâlnirea nu a adus însă un acord.

Val de atacuri aeriene și cu drone

Administratorul militar al regiunii, Ivan Fedorov, a anunțat pe Telegram că printre aceste atacuri s-au numărat 15 lovituri aeriene care au vizat localitățile Preobrazenka, Novodanilivka, Mala, Tokmak și Biloria. În plus, au fost înregistrate 343 de atacuri cu drone, a precizat acesta.

Pagube materiale, dar fără victime

Potrivit autorităților ucrainene, în urma bombardamentelor au fost depuse 15 rapoarte de pagube ce vizează locuințe, apartamente, vehicule și instituții de educație. Până acum, nu au fost raportate victime civile.

Pe 10 august, trupele rusești au atacat Zaporojia cu bombe ghidate, vizând clădirea autogării centrale, o clinică a Universității de Medicină și o clădire rezidențială. În urma acestui atac, douăzeci și patru de persoane au solicitat asistență medicală.

Situația în Donețk rămâne gravă

Dacă în Zaporojie nu s-au înregistrat răniți, în regiunea Donețk situația este mult mai dramatică. Cu o zi înainte, cinci persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor rusești, iar alte patru au fost rănite.

Potrivit relatărilor din teren, forțele ruse ar fi reușit să captureze două sate din regiunea Donețk. Președintele Volodimir Zelenski a recunoscut că situația rămâne „extrem de dificilă”, dar a subliniat că armata nu cedează. Trupele ucrainene au lansat contraatacuri de succes, a precizat acesta într-o postare pe rețelele sociale.