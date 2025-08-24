Cum se pregătesc soldații ucrainenii de următoarea ofensivă rusă: „Opțiunea să ne retragem de bunăvoie nu există pentru noi”

În timp ce perspectivele de pace devin incerte, trupele ucrainene de pe frontul sudic construiesc fortificații și instalează plase de pescari pentru a proteja drumurile, anticipând o intensificare a ostilităților pe frontul sudic, relatează CNN.

Construite adânc sub pământ, rețeaua de tuneluri și tranșee fortificate oferă un adăpost relativ sigur pentru luptătorii din prima linie, inclusiv pentru odihnă și recuperare, consolidând simultan capacitatea Ucrainei de a se apăra împotriva unui potențial avans rusesc în Zaporijie, în sud-estul țării.

„Am dori să avem încredere că războiul se va termina, dar pare puțin probabil ca asta să se întâmple prea curând”, spune Viktor, un infanterist în vârstă de 53 de ani din Brigada 65 Mecanizată Separată. „Cum am putea să-l credem (pe președintele rus Vladimir Putin) când ne-a înșelat de atâtea ori?”

Orice speranță de progres în negocierile de pace începe să se stingă după ce oficialii ruși au dat de înțeles că o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski este o perspectivă îndepărtat – în ciuda summitului din Alaska dintre Putin și președintele SUA, Donald Trump, și a discuțiilor ulterioare dintre Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni.

Miercuri, Zelenski a declarat că va fi necesar de „un anumit compromis”, dar joi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Zelenski „nu este interesat de o soluționare durabilă, echitabilă și pe termen lung”.

Într-o postare pe Truth Social de joi, Trump a părut să deschidă calea unei justificări pentru ca Ucraina să adopte o abordare mai agresivă față de Rusia, observând că ar fi „foarte greu, dacă nu imposibil” să câștige un război fără a ataca țara invadatoare – o poziție semnalând o schimbare de politică față de declarațiile anterioare în care părea să dea vina pe Ucraina pentru începerea războiului în 2022.

Această schimbare de atitudine s-ar putea divedi utilă pentru Ucraina, în contextul în care Kievul avertizează că Rusia „își consolidează forțele” și începe să mobilizeze trupe din regiunea Kursk pentru a le desfășura în regiunea Zaporijie – contrar retoricii Moscovei că dorește pacea.

„Rușii se pregătesc pentru o escaladare aici, asta e sigur”, a declarat Serhii Skibcik, comandantul Secției de Comunicații din cadrul Brigăzii 65 Mecanizate Separate.

„Vom rezista până la final”

Pregătirile, dar și acțiunile ofensive pentru a preîntâmpina atacurile ruse sunt deja în curs.

Marți, brigăzile ucrainene au efectuat un atac coordonat cu drone asupra unui tren de combustibil rusesc în regiunea ocupată Zaporijie – trimițând nori groși de fum pe kilometri întregi – în încercarea de a sabota liniile de aprovizionare pentru un potențial avans rusesc.

Echipele de construcții profită și ele de sezonul de vară pentru a instala stâlpi și garduri acoperite cu plase de pescuit – pentru a acoperi peste 160 de kilometri de drumuri cu plase anti-drone, unele simple plase de pescuit. Acestea au scopul de a proteja rutele logistice pentru trupe – pe măsură ce stilul de luptă face tranziția de la artileria tradițională și tancuri la războiului cu drone.

Dar luptătorii spun că au nevoie de echipamente mult mai avansate.

„Ne aflăm într-o fază tehnologică în care «zona morții» se mărește aproape lunar”, spune Skibcik. „Înainte era de aproximativ 5-7 kilometri - acum este de până la 30 de kilometri. Asta înseamnă că avem nevoie de mai multe arme cu rază lungă de acțiune și, bineînțeles, de sisteme de război electronic. Aceste arme sunt deficitare pe fiecare porțiune a frontului.”

Brigada 65 Mecanizată Separată – care a participat la asaltul asupra trenului – experimentează direct brutalitatea acestui război, petrecând până la două săptămâni pe front înainte de a se întoarce în tranșeele din spate pentru a se regrupa.

Soldații povestesc despre ultima lor misiune, efectuată pe 22 august.

„Au tras asupra noastră chiar când am început să ne apropiem”, a spus Evgheni, un comandant de brigadă în vârstă de 32 de ani. „Am identificat un inamic, l-am lichidat. Dar nu am putut să câștigăm teren din cauza focului intens.”

Din cei șase din grupul său, unul a fost ucis, doi au fost răniți, iar alți doi au suferit comoții cerebrale din cauza atacurilor cu drone, mortierelor și șrapnelului. Aceștia su fost țintuiți pe loc ore bune „fără nicio șansă măcar să se ridice sau să se târască înainte”.

Pentru soldații de carieră precum Evgheni, care s-a înrolat în armată la 18 ani, fiecare luptă are o miză mare.

Astfel că orice discuție despre un „acord de pace” care să presupună cedarea teritoriului pentru care își riscă zilnic viața pentru a-l apăra ar fi pur și simplu imposibilă.

„Opțiunea să ne retragem de bunăvoie nu există pentru noi”, a spus Viktor, un infanterist în vârstă de 53 de ani din brigadă. „Vom rezista până la capăt.”

„Este înfricoșător”

Acești soldați epuizați îndeplinesc totodată misiuni de rutină pentru a apăra orașul apropiat Orihiv, la doar câțiva kilometri de linia frontului, care adesea e prins în focul încrucișat.

Au mai rămas în jur de 800 de locuitori - comparativ cu populația de dinainte de război de aproximativ 14.000 - mulți dintre ei în vârstă și care nu doresc sau nu pot să-și părăsească locuințele.

„Dimineața, când a lovit drona - am crezut că ăsta e sfârșitul”, a spus Liudmila, o pensionară care locuiește singură cu cei doi câini ai săi, care a simțit explozii lângă casa ei joi dimineață.

„În timpul zilei, lovesc iar și iar. Este înfricoșător”, a adăugat ea.

Gândul că civilii încă locuiesc în Orihiv „motivează” trupele să continue lupta, a spus ofițerul Skibcik.

„Prezența civililor reflectă încrederea lor în Forțele Armate, iar asta ne dă putere”, a spus el. „Nu vrem să-i dezamăgim. Nu vom abandona acest loc.”

Ajunși înapoi în adăpost, soldații încearcă să se odihnească înainte de următoarea misiune.

Conform standardelor tradiționale, locuința lor subterană aproape luxoasă – având o cămară bine aprovizionată cu diverse conserve, un duș improvizat și internet Starlink, plus un televizor. O sobă pe lemne le ține de cald iarna, când temperaturile pot ajunge la -20 de grade Celsius.

„Viața aici e confortabilă, într-un fel”, a spus Evgheni. „Ne-am dori doar mai multă libertate și viață civilă.”

„E sigur aici. E mai bine decât să locuiești într-o casă”, a adăugat el.