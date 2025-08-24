search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cum se pregătesc soldații ucrainenii de următoarea ofensivă rusă: „Opțiunea să ne retragem de bunăvoie nu există pentru noi”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

În timp ce perspectivele de pace devin incerte, trupele ucrainene de pe frontul sudic construiesc fortificații și instalează plase de pescari pentru a proteja drumurile, anticipând o intensificare a ostilităților pe frontul sudic, relatează CNN.

image

Construite adânc sub pământ, rețeaua de tuneluri și tranșee fortificate oferă un adăpost relativ sigur pentru luptătorii din prima linie, inclusiv pentru odihnă și recuperare, consolidând simultan capacitatea Ucrainei de a se apăra împotriva unui potențial avans rusesc în Zaporijie, în sud-estul țării.

„Am dori să avem încredere că războiul se va termina, dar pare puțin probabil ca asta să se întâmple prea curând”, spune Viktor, un infanterist în vârstă de 53 de ani din Brigada 65 Mecanizată Separată. „Cum am putea să-l credem (pe președintele rus Vladimir Putin) când  ne-a înșelat de atâtea ori?”

Orice speranță de progres în negocierile de pace începe să se stingă după ce oficialii ruși au dat de înțeles că o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski este o perspectivă îndepărtat – în ciuda summitului din Alaska dintre Putin și președintele SUA, Donald Trump, și a discuțiilor ulterioare dintre Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni.

Miercuri, Zelenski a declarat că va fi necesar de „un anumit compromis”, dar joi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Zelenski „nu este interesat de o soluționare durabilă, echitabilă și pe termen lung”.

Într-o postare pe Truth Social de joi, Trump a părut să deschidă calea unei justificări pentru ca Ucraina să adopte o abordare mai agresivă față de Rusia, observând că ar fi „foarte greu, dacă nu imposibil” să câștige un război fără a ataca țara invadatoare – o poziție semnalând o schimbare de politică față de declarațiile anterioare în care părea să dea vina pe Ucraina pentru începerea războiului în 2022.

Această schimbare de atitudine s-ar putea divedi utilă pentru Ucraina, în contextul în care Kievul  avertizează că Rusia „își consolidează forțele” și începe să mobilizeze trupe din regiunea Kursk pentru a le desfășura în regiunea Zaporijie – contrar retoricii Moscovei că dorește pacea.

„Rușii se pregătesc pentru o escaladare aici, asta e sigur”, a declarat Serhii Skibcik, comandantul Secției de Comunicații din cadrul Brigăzii 65 Mecanizate Separate.

„Vom rezista până la final”

Pregătirile, dar și acțiunile ofensive pentru a preîntâmpina atacurile ruse sunt deja în curs.

Marți, brigăzile ucrainene au efectuat un atac coordonat cu drone asupra unui tren de combustibil rusesc în regiunea ocupată Zaporijie – trimițând nori groși de fum pe kilometri întregi – în încercarea de a sabota liniile de aprovizionare pentru un potențial avans rusesc.

Echipele de construcții profită și ele de sezonul de vară pentru a instala stâlpi și garduri acoperite cu plase de pescuit – pentru a acoperi peste 160 de kilometri de drumuri cu plase anti-drone, unele simple plase de pescuit. Acestea au scopul de a proteja rutele logistice pentru trupe – pe măsură ce stilul de luptă face tranziția de la artileria tradițională și tancuri la războiului cu drone.

Dar luptătorii spun că au nevoie de echipamente mult mai avansate.

„Ne aflăm într-o fază tehnologică în care «zona morții» se mărește aproape lunar”, spune Skibcik. „Înainte era de aproximativ 5-7 kilometri - acum este de până la 30 de kilometri. Asta înseamnă că avem nevoie de mai multe arme cu rază lungă de acțiune și, bineînțeles, de sisteme de război electronic. Aceste arme sunt deficitare pe fiecare porțiune a frontului.”

Brigada 65 Mecanizată Separată – care a participat la asaltul asupra trenului – experimentează direct brutalitatea acestui război, petrecând până la două săptămâni pe front înainte de a se întoarce în tranșeele din spate pentru a se regrupa.

Soldații povestesc despre ultima lor misiune, efectuată pe 22 august.

„Au tras asupra noastră chiar când am început să ne apropiem”, a spus Evgheni, un comandant de brigadă în vârstă de 32 de ani. „Am identificat un inamic, l-am lichidat. Dar nu am putut să câștigăm teren din cauza focului intens.”

Din cei șase din grupul său, unul a fost ucis, doi au fost răniți, iar alți doi au suferit comoții cerebrale din cauza atacurilor cu drone, mortierelor și șrapnelului. Aceștia su fost țintuiți pe loc ore bune „fără nicio șansă măcar să se ridice sau să se târască înainte”.

Pentru soldații de carieră precum Evgheni, care s-a înrolat în armată la 18 ani, fiecare luptă are o miză mare.

Astfel că orice discuție despre un „acord de pace” care să presupună cedarea teritoriului pentru care își riscă zilnic viața pentru a-l apăra ar fi pur și simplu imposibilă.

„Opțiunea să ne retragem de bunăvoie nu există pentru noi”, a spus Viktor, un infanterist în vârstă de 53 de ani din brigadă. „Vom rezista până la capăt.”

„Este înfricoșător”

Acești soldați epuizați îndeplinesc totodată misiuni de rutină pentru a apăra orașul apropiat Orihiv, la doar câțiva kilometri de linia frontului, care adesea e prins în focul încrucișat.

Au mai rămas în jur de 800 de locuitori - comparativ cu populația de dinainte de război de aproximativ 14.000 - mulți dintre ei în vârstă și care nu doresc sau nu pot să-și părăsească locuințele.

„Dimineața, când a lovit drona - am crezut că ăsta e sfârșitul”, a spus Liudmila, o pensionară care locuiește singură cu cei doi câini ai săi, care a simțit explozii lângă casa ei joi dimineață.

„În timpul zilei, lovesc iar și iar. Este înfricoșător”, a adăugat ea.

Gândul că civilii încă locuiesc în Orihiv „motivează” trupele să continue lupta, a spus ofițerul Skibcik.

„Prezența civililor reflectă încrederea lor în Forțele Armate, iar asta ne dă putere”, a spus el. „Nu vrem să-i dezamăgim. Nu vom abandona acest loc.”

Ajunși înapoi în adăpost, soldații încearcă să se odihnească înainte de următoarea misiune.

Conform standardelor tradiționale, locuința lor subterană aproape luxoasă – având o cămară bine aprovizionată cu diverse conserve, un duș improvizat și internet Starlink, plus un televizor. O sobă pe lemne le ține de cald iarna, când temperaturile pot ajunge la -20 de grade Celsius.

„Viața aici e confortabilă, într-un fel”, a spus Evgheni. „Ne-am dori doar mai multă libertate și viață civilă.”

„E sigur aici. E mai bine decât să locuiești într-o casă”, a adăugat el.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
digi24.ro
image
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
stirileprotv.ro
image
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
O mamă a scăpat dintr-un incendiu puternic, însă și-a lăsat în urmă copiii. A fost pusă la zid pentru decizia sa
fanatik.ro
image
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
libertatea.ro
image
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
observatornews.ro
image
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri. Băiatul de 20 de ani și alți 3 prieteni au murit
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Scandal uriaș la CFR Cluj! Louis Munteanu nu a vrut să joace la Galați! Ce l-a înfuriat pe golgeterul SuperLigii. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
Nuntă de coșmar în Râmnicu Vâlcea! Un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-o mașină în care se afla o mireasă
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
wowbiz.ro
image
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează proiectul în Parlament
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu zodiile pe 26 august, când Luna și Marte se întâlnesc
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Cătălina Grama: „Nu am visat sǎ devin actrițǎ în copilǎrie. Visam sǎ devin balerinǎ sau medic‟

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!