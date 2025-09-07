Lupte grele pe frontul din estul Ucrainei. Moscova forțează o „străpungere decizivă” în Doneţk, potrivit armatei ucrainene

Lupte extrem de dure continuă pe frontul din estul Ucrainei, unde trupele ruse încearcă prin atacuri succesive, sprijinite de tancuri și blindate, să încercuiască orașul strategic Pokrovsk, în timp ce armata ucraineană avertizează că Moscova pregătește o „străpungere decisivă” în Donețk.

Confruntări feroce în Donețk între cele două armate

Lupte grele continuă pe frontul din estul Ucrainei, unde armata ucraineană observă o schimbare de tactică a trupelor ruse, în timp ce pe frontul diplomatic eforturile preşedintelui american Donald Trump de a impulsiona o încheiere negociată a acestui război nu au dat până în prezent niciun rezultat, relatează sâmbătă agenţia DPA, citată de Agerpres.

Potrivit unei unităţi a armatei ucrainene care luptă pe sectorul de front din zona oraşului strategic Pokrovsk, puşcaşii marini ruşi desfăşuraţi în acel sector încearcă să pătrundă în grupuri mici cât mai adânc posibil în acest oraş, cu obiectivul de a se apropia de poziţiile artileriei ucrainene şi ale operatorilor ucraineni de drone.

Unităţile ruse încearcă de asemenea să străpungă liniile defensive ucrainene şi să se stabilească pe noi poziţii tactice, încercând în plus, cu ajutorul tancurilor şi blindatelor, să încercuiască total oraşul şi soldaţii ucraineni care luptă acolo.

„Conform informaţiilor obţinute, Rusia planifică să desfăşoare trupe în regiunea Doneţk pentru o aşa-numită "străpungere decisivă"", a avertizat pe Facebook o unitate a armatei ucrainene.

Oraşul Pokrovsk, un centru logistic major, se află de luni de zile sub asaltul trupelor ruse şi este în mare parte distrus în urma luptelor care au provocat pierderi grele pentru ambele tabere. Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) a confirmat vineri că trupele ruse înaintează în apropierea acestui oraş.

Putin i-a spus lui Trump că își dorește ca trupele ucrainene să se retragă complet din regiunea Donbas

Potrivit surselor Reuters, preşedintele rus Vladimir Putin a cerut la summitul cu Trump din 15 august ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului. Rusia controlează circa 88% din Donbas şi circa 73% din provinciile Zaporojie şi Herson. În cadrul unui posibil acord, Rusia ar fi dispusă să se retragă şi din micile porţiuni ale provinciilor Harkov, Sumî şi Dnipropetrovsk pe care le-a ocupat.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge însă orice cedare de teritorii către Rusia şi poziţiile celor două tabere rămân în continuare foarte îndepărtate, situaţie care-l nemulţumeşte pe Trump, care a promis anterior că va reuşi să aducă la pace Rusia şi Ucraina, dar demersurile sale nu au condus la niciun rezultat şi el ameninţă acum Rusia cu noi sancţiuni.

În timp ce Putin este interesat în primul rând de chestiunile teritoriale, Zelenski şi susţinătorii săi europeni sunt interesaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina, în special desfăşurarea de trupe occidentale în această ţară în cazul unei încetări a focului.

Dar Moscova a transmis deja de mai multe ori că respinge orice desfăşurare de trupe străine în Ucraina, subliniind că pentru Rusia tocmai apropierea NATO de graniţele sale este una dintre cauzele conflictului, lucru reafirmat vineri de Putin. Purtătorul de cuvânt al acestuia, Dmitri Peskov, a declarat în aceeaşi zi că europenii, care insistă să trimită trupe în Ucraina şi o asigură pe aceasta de tot sprijinul dacă va continua războiul, nu fac decât să împiedice soluţionarea conflictului.