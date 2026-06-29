Avocata Silvia Uscov demisionează din AUR: „Am descoperit că nu suntem animați de aceleași valori”

Avocata Silvia Uscov și-a anunțat, luni, demisia din AUR. Într-un mesaj publicat pe Facebook, aceasta a explicat că a decis să părăsească formațiunea după ce a ajuns la concluzia că nu împărtășește aceleași valori cu partidul.

Deși nu a ocupat o funcție de conducere în AUR, Silvia Uscov a fost una dintre persoanele implicate în activitatea juridică a partidului, reprezentând formațiunea condusă de George Simion în mai multe litigii aflate pe rolul instanțelor, în calitate de avocat, și susținând în spațiul public pozițiile AUR pe teme de natură juridică și constituțională.

Luni, 29 iunie, printr-un mesaj distribuit pe Facebook, Silvia Uscov a anunțat că că a demisionat din AUR.

„Îmi anunț public demisia din partidul AUR.

Am intrat în acest partid cu bună credință, pentru a lupta pentru democrație, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale și a interesului național.

Din păcate, am descoperit că nu suntem animați de aceleași valori, deși port respect pentru câteva persoane deosebite din acest partid, și la care m-am gândit atunci când am revenit după prima tentativă de a ieși din partid pe data de 1 martie 2026”, a transmis Silvia Uscov pe rețelele sociale.

Demisia Silviei Uscov vine într-un moment tensionat, în care liderul partidului, George Simion, declară că urmează să întocmească listele cu parlamentari în vederea declanșării de alegeri anticipate, pe fondul crizei politice din România, în condițiile în care partidele politice nu au reușit să ajungă la nicio înțelegere pentru formarea unui guvern, iar de miercuri parlamentarii vor intra în vacanță.