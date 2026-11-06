„O bombă va exploda în 45 de minute”. Amenințarea care a dus la evacuarea mai multor redacții din Europa

Poliția irlandeză investighează amenințările transmise unor instituții media din Irlanda și din alte țări europene.

Poliţia din Regatul Unit a confirmat că mai multe redacţii au primit ameninţări cu bomba. Foto: istock

Amenințările cu bombă au determinat mai multe instituții media să își evacueze angajații din sediile din Dublin. Printre organizațiile vizate se numără postul public RTÉ, Virgin Media Television și publicația The Irish Independent din Irlanda, dar și televiziunea Sky din Marea Britanie.

Poliția irlandeză (Gardaí) a confirmat că a fost informată despre amenințările primite de redacții din Irlanda și din alte state europene și că a început verificările. Potrivit presei irlandeze, e-mailul care a declanșat alerta la RTÉ a ajuns și la alte instituții media din Irlanda și Marea Britanie. Expeditorul susținea că o bombă urma să explodeze în 45 de minute de la transmiterea mesajului, notează Euronews.

La RTÉ, prezentatorii și ceilalți angajați au fost evacuați din clădirile aflate în campusul instituției din Donnybrook, în sudul Dublinului. Postul a întrerupt temporar programele obișnuite și a difuzat emisiuni înregistrate. Reprezentanții televiziunii au transmis că reluarea activității normale depinde de consultările cu poliția și că prioritatea este siguranța angajaților.

Alerta a vizat și sediul Virgin Media Television din Ballymount, unde personalul a fost evacuat. Polițiștii au ajuns și la Independent House, clădirea în care funcționează publicația The Irish Independent. Angajații posturilor de radio Newstalk și Today FM au fost, de asemenea, evacuați.

În Marea Britanie, Sky a confirmat că se numără printre organizațiile media care au primit o amenințare de securitate. Postul a efectuat propria evaluare a situației și a anunțat autoritățile.

Într-un răspuns transmis Euronews, poliția irlandeză a declarat că este „la curent cu o amenințare formulată la adresa unor organizații media de aici și din Europa”. Reprezentanții Gardaí au precizat că „mențin legătura cu organizațiile media irlandeze, iar amenințările vor fi investigate”.

Un prezentator al postului Newstalk a susținut că mesajul ar proveni de la același grup care și-a revendicat responsabilitatea pentru alertele false cu bombă care au vizat avioane comerciale în Europa. Poliția nu a confirmat însă această legătură.

Amenințările la redacții, după alertele care au vizat zborurile

Mesajele primite de instituțiile media apar după o serie de amenințări cu bombă care au vizat în ultimele zile mai multe zboruri comerciale din Europa, inclusiv în România.

Verificările efectuate nu au dus la descoperirea unor dispozitive explozive sau a altor materiale periculoase, iar mai multe dintre amenințări au fost considerate false.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cine se află în spatele mesajelor primite de redacții și nici dacă acestea au legătură cu alertele care au vizat avioanele.

Amenințările au apărut cu aproximativ o săptămână înainte ca Dublinul să găzduiască o reuniune a Comunității Politice Europene, la care urmează să fie discutată securitatea continentului în contextul invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

Europarlamentarul irlandez Barry Andrews a reacționat vineri la informațiile despre amenințările primite de instituțiile media, într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Perturbarea, confuzia și neîncrederea sunt scopul acestor atacuri hibride. Liderii europeni trebuie să preia controlul. Această situație nu poate continua”, a scris acesta.