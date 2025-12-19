Video Un jurnalist și-a cerut iubita în căsătorie în direct, la conferința lui Putin. Cum a reacționat liderul de la Kremlin

Un jurnalist rus și-a cerut iubita în căsătorie în direct, în timpul conferinței de presă a lui Vladimir Putin, iar președintele i-a oferit un sfat neașteptat.

Un moment inedit a avut loc vineri, 19 decembrie, la conferința de presă anuală a președintelui rus Vladimir Putin, desfășurată la Moscova. În timpul transmisiunii, un jurnalist și-a cerut iubita în căsătorie, surprinzând atât publicul, cât și pe liderul de la Kremlin.

Kirill Bajanov, reporter la televiziunea regională Canal 4 din Ekaterinburg, a început intervenția sa în fața președintelui printr-o prezentare standard. El a venit cu un afiș pe care scria „Vreau să mă căsătoresc”.

„Vladimir Vladimirovici, bună ziua. Sunt Kirill Bajanov, de la televiziunea regională Canal 4, Ekaterinburg.”

„Dar sunteți îmbrăcat de parcă vă pregătiți pentru căsătorie”, i-a spus Putin, observând ținuta acestuia.

„Știu că iubita mea urmărește acum transmisiunea în direct. Olycika, mărită-te cu mine. Și, din moment ce toate acestea s-au întâmplat aici, Vladimir Vladimirovici, ne-ar plăcea să te vedem la nunta noastră”, a spus jurnalistul.

Putin a reacționat cu umor, sfătuind cuplul să nu amâne fericirea, spunând: „Puteți aștepta la nesfârșit, așa că mai bine nu amânați”.

Momentul a stârnit zâmbete în sală și a oferit o pauză neașteptată în cadrul conferinței maraton.