Luni, 25 August 2025
Publicat:

Ministrul Transporturilor din Turcia a postat pe rețelele sociale un videoclip în care conducea cu 225 km/h pe autostradă. Oficialul a fost amendat și a fost nevoit să își ceară scuze public.

Ministrul Transporturilor din Turcia s-a filmat conducând cu 225 km/h FOTO: Captură video
Ministrul Transporturilor din Turcia s-a filmat conducând cu 225 km/h FOTO: Captură video

Un scandal uriaș a izbucnit în Turcia după ce ministrul Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare conducând cu 225 km/h pe autostradă. După valul de critici, oficialul a fost amendat și a fost nevoit să își ceară scuze public.

Filmare cu muzică și discurs al lui Erdogan

În videoclipul distribuit pe platforma X, se aude muzică folk, dar și fragmente dintr-un discurs al președintelui Recep Tayyip Erdogan, în care acesta elogiază proiectele de infrastructură realizate de guvern. Imaginile îl surprind pe ministrul Uraloglu trecând în viteză cu mașina sa pe lângă alte automobile, pe banda rapidă a autostrăzii Ankara-Nigde.

Amenda și reacțiile

Poliția rutieră a reacționat imediat și a aplicat o amendă de 9.267 lire turcești (aproximativ 280 de dolari) pentru depășirea vitezei legale, incidentul având loc la circa 50 de kilometri de capitala Ankara, scrie Agerpres.

Gestul ministrului a generat un val de reacții negative în spațiul public și pe rețelele sociale. În fața presiunii, Abdulkadir Uraloglu a publicat pe X o fotografie cu procesul-verbal al amenzii, însoțită de mesajul: „Prezint scuze naţiunii noastre”. 

Contextul grav al accidentelor rutiere

În Turcia, limita maximă de viteză pe autostrăzi este de 140 km/h. Statisticile oficiale arată gravitatea fenomenului rutier: numai anul trecut, 6.351 de persoane și-au pierdut viața în aproape 1,5 milioane de accidente. 

Europa

