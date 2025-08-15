Un adult şi un minor, prinşi cu topoare, cuţite şi coase, la un târg tradiţional organizat de Sfânta Maria

Un adult şi un minor care participau la Târgul tradițional de Sfânta Maria din Cornești (Dâmbovița) au fost surprinși de jandarmi având asupra lor cuțite, iar în căruţe şi alte arme albe.

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița au depistat, în timpul unei misiuni de menținere a ordinii publice la Târgul tradițional de Sfânta Maria din comuna Cornești, două persoane aflate în posesia unor obiecte periculoase. Este vorba despre un minor în vârstă de 16 ani și un bărbat de 44 de ani, care, potrivit forțelor de ordine, ar fi adoptat un comportament ostil la apariția patrulei.

În urma legitimării și efectuării unui control corporal preventiv, asupra celor doi au fost găsite două cuțite. Verificările au continuat la atelajele cu care aceștia se deplasau, unde jandarmii au descoperit mai multe coase și topoare, obiecte ce ar fi putut fi utilizate pentru tulburarea liniștii publice.

Ca urmare a celor constatate, jandarmii au întocmit actele necesare sesizării organelor de urmărire penală pentru infracțiunea de „port fără drept de obiecte periculoase în locuri special amenajate pentru distracție ori agrement”. Dosarul urmează să fie înaintat autorităților competente pentru dispunerea măsurilor legale, a mai transmis vineri, 15 august, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița.