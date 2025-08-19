SUA și Turcia, discuții despre potențiale măsuri pentru încheierea războiului din Ucraina

Ministrul de externe turc Hakan Fidan şi secretarul de stat american Marco Rubio au discutat marţi, la telefon, despre măsuri potenţiale pentru a se pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, a anunţat o sursă diplomatică turcă, scrie Reuters.

Potrivit sursei amintite, Fidan şi Rubio au avut un schimb de opinii despre rezultatele discuţiilor dintre preşedinţii SUA şi Rusiei desfăşurate vineri noaptea în Alaska şi ale întâlnirilor avute luni la Washington de preşedintele american Donald Trump cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni, scrie Agerpres, citând Reuters.

Șefii diplomaţiilor turcă şi americană au abordat situaţia din Fâşia Gaza şi cele mai recente evoluţii din Siria. Ministrul Hakan Fidan a cerut o încetare imediată a focului în Gaza şi accesul neîngrădit al ajutorului umanitar în enclava palestiniană.

În urma întâlnirii Trump-Putin de vineri noaptea, din Alaska, nu s-a ajuns la rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina.

Solicitările Rusiei, inacceptabile pentru Ucraina

Rusia vrea ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni ocupate parţial de forţele sale (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), în afară de peninsula Crimeea anexată deja de Moscova în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale către Kiev şi la orice intenţie de a adera la NATO.

Cerinţele Rusiei sunt însă inacceptabile pentru Kiev, care doreşte o încetare necondiţionată şi imediată a focului şi garanţii de securitate solide.

După seria de întâlniri cu liderii rus, ucrainean şi europeni din ultimele zile, preşedintele american Donald Trump va începe pregătirile pentru o întâlnire între omologii săi ucrainean şi rus, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, acesta din urmă respingând până de curând ideea unei astfel de reuniuni.

Amintim că, la scurt timp după summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avut convorbiri telefonice cu omologii săi din Turcia și Ungaria.