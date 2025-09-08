Propagandista înfocată a lui Putin, Margarita Simonian, diagnosticată cu o boală extrem de gravă

Un aliat apropiat al Kremlinului și purtător de cuvânt al propagandei ruse a anunțat că are probleme grave de sănătate.

Redactorul-șef al canalului TV de propagandă RT și al grupului media „Russia Today”, Margarita Simonian, a anunțat în cadrul emisiunii lui Vladimir Soloviov că a fost diagnosticată cu o boală gravă.

Potrivit spuselor lui Simonian, medicii au pus un diagnostic grav și va trebui să fie supusă unei intervenții chirurgicale. Ea a arătat spre partea stângă a pieptului, ceea ce a dat motive să suspecteze o boală oncologică.

„Trebuie să spun adevărul și trebuie să-i încurajez pe cei care trec prin aceeași situație... săptămâna aceasta am fost diagnosticată cu o boală gravă. Mâine voi fi operată chiar aici, conform acestei ordonanțe”, a declarat Margarita Simonian, citată de TASS.

Mai târziu în conversație, ea a făcut aluzie la o mastectomie – îndepărtarea chirurgicală a glandei mamare, amintind de paginile tragice ale istoriei când astfel de torturi erau efectuate fără anestezie.

Diagnosticul oficial nu a fost anunțat. Cu toate acestea, Margarita Simonian a fost diagnosticată cu cancer, iar starea ei este evaluată ca fiind extrem de gravă.

Margarita Simonian a mai amintit că soțul ei, regizorul de film rus Tigran Keosayan, cunoscut ca un fidel propagandist al lui Putin, este în moarte clinică.

Margarita Simonian, în vârstă de 45 de ani, este cunoscută ca una dintre figurile cheie ale propagandei rusești și o aliată apropiată a Kremlinului.

În ultimii ani, numele ei a fost menționat în repetate rânduri, mai exact în campanii de dezinformare împotriva Ucrainei și a țărilor occidentale.