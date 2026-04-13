Margarita Simonian, propagandista lui Putin, își pregătește locul de veci în apropierea casei. Urna cu cenușa soțului, păstrată lângă pat

Margarita Simonian, una dintre cele mai cunoscute voci ale propagandei ruse, a declarat că își construiește un sarcofag din sticlă pe terenul său, unde vor fi depuse atât rămășițele sale, cât și cele ale soțului său, Tigran Keosayan.

Margarita Simonian a afirmat că trupul soțului său a fost incinerat, iar cenușa acestuia urmează să fie îngropată sub un pin, în apropierea locuinței familiei. Ea a subliniat că aceasta a fost dorința lui Keosayan și un vis mai vechi al cuplului: acela de a fi înmormântați împreună, conform presei ruse, citate de dialog.ua.

După moartea sa, jurnalista susține că cenușa ei va fi amestecată cu cea a soțului. „Eu voi sta sub acest pin. Și tu vei fi cu mine”, a declarat Simonian.

În prezent, aceasta lucrează la construcția unui sarcofag din sticlă și păstrează urna cu cenușa lui Keosayan în noptiera de lângă pat. Ea a mărturisit că fiecare zi „începe și se termină cu gândul la el” și că îi lipsesc conversațiile nocturne pe care le aveau, inclusiv planurile discutate de-a lungul timpului.

Tigran Keosayan a murit în septembrie 2025, după ce s-a aflat timp de nouă luni în comă. Atât el, cât și Simonian au fost cunoscuți ca susținători vocali ai Kremlinului și promotori ai discursului oficial privind războiul din Ucraina.

Acum 2 luni, Margarita Simonian s-a plâns de „progresia asemănătoare unui uragan” a cancerului de care suferă. Ea se află într-o stare mai gravă decât se credea, deoarece cancerul de sân cu care a fost diagnosticată în 2025 evoluează rapid. Simonian, redactorul-șef al televiziunii de stat Russia Today, a relatat acest lucru pe 16 februarie, pe canalul ei de Telegram. Boala a fost descoperită după funeraliile soțului ei.

În vârstă de 45 de ani, aceasta este cunoscută ca una dintre figurile-cheie ale propagandei rusești și o aliată apropiată a Kremlinului.

În ultimii ani, numele ei a fost menționat în repetate rânduri, mai exact în campanii de dezinformare împotriva Ucrainei și a țărilor occidentale.