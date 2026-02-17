Propagandista principală a Kremlinului se confruntă cu o progresie rapidă a cancerului. „O boală asemănătoare unui uragan”

Principala propagandistă a Kremlinului, Margarita Simonian, s-a plâns de „progresia asemănătoare unui uragan” a cancerului de care suferă.

Cea mai cunoscută propagandistă a Rusiei, Margarita Simonian, se află într-o stare mai gravă decât se credea. Cancerul cu care a fost diagnosticată în 2025 evoluează rapid. Simonian, redactorul-șef al televiziunii de stat Russia Today, a relatat acest lucru pe 16 februarie, pe canalul ei de Telegram, potrivit Dialog.UA.

Simonian a spus că nu avea o tumoare mică, ci un caz destul de sever de oncologie.

„Din cauza stresului, am dezvoltat o boală asemănătoare unui uragan, după cum spun medicii. De aceea va trebui să trec prin operație, chimioterapie, radioterapie și tratament hormonal ani de zile. Dacă Dumnezeu îmi va da acești ani”, a declarat propagandista Kremlinului.

Simonian a fost diagnosticată cu cancer la sân în toamna anului 2025. Boala a fost descoperită după funeraliile soțului ei, propagandist de notorietate Tigran Keosayan. Acesta avea o reputație atât de proastă încât familia a fost nevoită să ascundă locul înhumării.

În februarie 2026, ea s-a plâns urmăritorilor că se simte mai rău.

Margarita Simonian, în vârstă de 45 de ani, este cunoscută ca una dintre figurile cheie ale propagandei rusești și o aliată apropiată a Kremlinului.

În ultimii ani, numele ei a fost menționat în repetate rânduri, mai exact în campanii de dezinformare împotriva Ucrainei și a țărilor occidentale.