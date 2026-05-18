„Copiii mei dorm pe hol și în dulap de o lună”. Margarita Simonian, propagandista lui Putin, terorizată de atacurile ucrainenilor asupra Moscovei

În urma atacurilor aeriene ale ucrainenilor asupra Moscovei, propagandista Kremlinului, Margarita Simonian, a recunoscut în direct la televiziunea rusă că copiii ei dorm pe hol și în dulap, de mai bine de o lună.

Pentru propaganda rusă, aceasta reprezintă o schimbare dramatică de retorică: războiul, prezentat ani de zile ca fiind distant și controlabil, a intrat acum în viața elitei moscovite.

Simonian a vorbit despre acest lucru în cadrul emisiunii lui Vladimir Soloviov, de la postul tv Rusia 1:

„Dronele zboară. E neplăcut, înfricoșător. Copiii mei dorm pe hol și în dulap de o lună. Ucraina abia așteaptă ca oamenii de aici să înceapă să se revolte, iar noi să începem, ei bine, cum să zic, să ne dezintegrăm în grupuri... Ei contează pe faptul că vor putea crea un război civil între noi aici”, a spus Simonian.

Această declarație a venit în contextul unuia dintre cele mai mari atacuri ale Ucrainei asupra Moscovei și regiunii Moscova, relatează Dialog

Simonian a încercat să prezinte atacurile ca o încercare a Ucrainei de a intimida pe ruși.

Senatorul Oleg Morozov, în cadrul aceleiași emisiuni, a recunoscut că atacurile au devenit „mai apropiate de fiecare dintre noi” și „mai masive”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris ieri atacurile asupra regiunii Moscova ca un răspuns la prelungirea războiului de către Rusia și la atacurile asupra orașelor ucrainene. El a spus că Rusia trebuie să pună capăt războiului.

În general, presa rusă mușamalizează informațiile despre atacul la scară largă asupra Moscovei. În cadrul atacurilor, o rafinărie de petrol, întreprinderi ale complexului militar-industriale și aeroportul Șeremetievo au fost avariate.