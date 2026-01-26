Imagine rară cu propagandista înfocată a lui Putin. Diagnosticată cu cancer, Margarita Simonian a publicat o fotografie fără perucă

Margarita Simonian, redactor-șef al holdingului media rus de propagandă RT, a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare cu capul ras. Anul trecut, ea a anunțat public că urmează tratament pentru cancer, iar imaginea sugerează că și-a pierdut părul în urma chimioterapiei.

Fotografia fără perucă a fost publicată pe 26 ianuarie pe canalul său de Telegram, „Margarita Simonian, de acasă”. Cel mai probabil, Simonian a rămas fără păr din cauza tratamentului oncologic. Alături de imagine, ea a scris: „Nu vă temeți de nimic. Dumnezeu există, iar moartea nu”, relatează Focus.ua.

Mesajele anterioare despre boală și tratament

În decembrie 2025, Margarita Simonian publicase o fotografie în care apărea purtând o perucă și se plângea că a găsit fire albe. Atunci spunea că „întotdeauna a vrut să încerce culoarea roșcată”.

„Așteptam tot timpul să încep să încărunțesc. În final, nu mai am nici păr cărunt, nici alt fel de păr, dar am o perucă, cu păr cărunt!”, scria ea.

Tot atunci, propagandista rusă a povestit că urmează cure de chimioterapie, dar continuă să lucreze. Ea descria și efectele tratamentului: „La început, după chimio, e greu. Uneori te internează din nou în spitale, adesea în cele mai apropiate, ca să te perfuzeze de urgență și să-ți stabilizeze starea, când valorile sângelui scad periculos sau când stomacul și esofagul o iau razna din cauza leziunilor mucoasei. Că am chelit, că dispare gustul, ca la «covid», că se strică pielea – asta e de la sine înțeles. Nu mă îngrijorează asta”.

Margareta Simonian, bolnavă de cancer: ce se știe

Despre faptul că a fost diagnosticată cu „o boală gravă”, Margarita Simonian a vorbit chiar ea, în direct la postul pro-Kremlin „Rossia 1”, pe 7 septembrie 2025. Atunci a spus că a doua zi urma să fie operată, indicând zona pieptului.

Pe 22 septembrie, redactorul-șef al RT a confirmat că urmează tratament pentru cancer. Soțul ei, propagandistul Tigran Keosayan, a murit la vârsta de 59 de ani, pe 26 septembrie 2025, după câteva luni petrecute în comă.

Anterior, în aprilie 2024, Serviciul de Securitate al Ucrainei anunțase că Margarita Simonian este vizată într-un dosar penal, fiind acuzată pentru apelurile sale publice de a ucide copii ucraineni.