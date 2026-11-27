Ceea ce erau prezentate drept „neînțelegeri firești” în negocierile pentru aprobarea bugetului european s-a transformat într-o bătălie reală între diverse state membre cu interese vizibil antinomice.

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Ce înseamnă „bătălie”?

Cancelarul german Merz a amenințat pur și simplu că nu votează deloc bugetul dacă nu va exista un consens privind banii suplimentari ce ar trebui împrumutați de UE de pe piețele externe și trimiși Ucrainei, eventual recuperați dacă Rusia va capitula și va fi obligată să plătească despăgubiri de război, sume care ar putea fi imense deoarece numai procesul de reconstrucție al Ucrainei este estimat la peste 800 miliarde de Euro. „Șantaj!”, a replicat primul ministru Babic al Slovaciei, țară care, alături de Republica Cehă și Ungaria, refuză să plătească în favoarea Kievului.

În aceste condiții, există o întrebare reală dacă bugetul va putea fi semnat în acest an, perspectivă dramatică pentru unii lideri europeni precum Macron, care a declarat că, dacă nu se ajunge la un acord înainte de 31 decembrie, va refuza să angajeze Franța în orice discuții ulterioare în 2027, invocând respectarea „unei reguli democratice”.

Teama de la Bruxelles este ușor de explicat: liderilor europeni le este frică, realmente frică, de consecințele asupra rezultatelor din viitoarele alegeri europene din 2027. În care se pare că trei teme se stabilizează acum ca prioritare în dezbaterile politice.

Prima este, foarte vizibil, accentuarea prăpastiei existente între țările „econoame” (Germania, Olanda, țările nordice, Austria), cu partide politice care vor veni acasă cu mesajul că au cerut tăieri de 250 de miliarde de Euro dintr-un buget inițial estimat la 2000 de miliarde Euro, contrar țărilor din sudul și estul european (Italia, Spania, Polonia, România), care cer ca fondurile de coeziune și pentru agricultură să rămână neschimbate. Vă sunt evidente riscurile politice pe care le implică această situație și vă imaginați imediat cum va putea fi (și cum va fi, cu siguranță) politizată o situație cu un asemenea uriaș potențial electoral pe timp de criză economică.

Marine Le Pen a profitat imediat de situația de acum și a denunțat public efortul de a închide bugetul european înainte de scrutinul prezidențial din Franța, „manevră politică” pentru a influența votul francezilor. Oricum, să reamintim promisiunea sa fermă că, în caz de victorie, printre primele sale măsuri imediate va fi reducerea bugetului francez la UE și va opri orice ajutor financiar pentru Ucraina, ceea ce face să apară la orizont posibilitatea ca Franța să folosească dreptul său de veto sau, cel mai serios scenariu dintre toate, o renegociere completă a tuturor alocărilor bugetare.

Perspective?

În imediat, greu de presupus că se va semna un acord. Se poate declanșa procedeul obișnuit la Bruxelles, adică ajungerea, cu orice concesii vizibile sau mai puțin vizibile, la o formulă de compromis care să fie ratificată de șefii de state și guverne la Consiliul din 17 și 18 decembrie.

Dar, dacă nici asta nu va fi posibil, atunci negocierile vor fi amânate în trimestrul II din 2027, cu riscul major ca la masă să apară figuri politice noi, poate mulți dintre ei din zona extremei drepte sau eurosceptici, care să formeze o minoritate de blocaj. O problemă majoră va fi că acești noi lideri europeni vor fi la prima lor apariție pe scena politică externă și vor vrea să respecte promisiunile lor electorale.... ceea ce ar putea avea efecte nu numai asupra adoptării bugetului (unde este nevoie de unanimitate), ci și în domeniul politicilor de apărare și extindere.

Nimeni nu mai este totalmente sigur de consecințele unor mutații electorale importante și, de aici, nesiguranța atitudinilor care să reflecte adevărul asupra coeziunii practice a europenilor dezamăgiți, sărăciți și fără perspective clare de viitor.