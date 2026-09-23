 Companie românească din domeniul tehnologiei și divertismentului, partener strategic al organizaţiei americane Atlantic Council | adevarul.ro
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Companie românească din domeniul tehnologiei și divertismentului, partener strategic al organizaţiei americane Atlantic Council

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Super Technologies, companie românească de tehnologie și divertisment cu o prezență semnificativă la nivel global, devine partener strategic al organizației Atlantic Council din SUA.

Super Technologies
Super Technologies Foto: Facebook

„Super Technologies, companie românească globală de tehnologie şi divertisment susţinută de investitori instituţionali de top, printre care Blackstone, a anunţat un parteneriat strategic cu prestigiosul think tank american Atlantic Council, alăturându-se comunităţii internaţionale a organizaţiei din care fac parte lideri din zona de business şi experţi în elaborarea politicilor publice. Super va deveni, de asemenea, partener fondator al platformei Power of Sports iniţiate de către Atlantic Council, un format inovator de dezbateri şi conţinut care explorează rolul sportului în diplomaţie, cooperare internaţională, inovaţie şi dezvoltare economică", potrivit unui comunicat.

Parteneriatul marchează un nou pas în evoluţia Super către statutul de companie globală de tehnologie şi divertisment, cu o prezenţă internaţională în plină expansiune.

„Acesta plasează Super într-un forum global unde sunt dezbătute conceptele ce modelează relaţiile internaţionale şi îi oferă companiei ocazia de a contribui cu experienţa sa aflată la intersecţia dintre sport, tehnologie, investiţii şi mediul de afaceri internaţional. Pentru Super, parteneriatul este relevant mai ales într-un context de competiţie globală tot mai intensă, în care sportul joacă un rol din ce în ce mai important ca formă de diplomaţie şi platformă de cooperare internaţională", precizează comunicatul.

În calitate de partener fondator al platformei Power of Sports, Super va contribui la definirea agendei acesteia în anii de formare ai proiectului. Platforma va reuni lideri din sport, tehnologie şi business, pentru a analiza modul în care sportul poate conecta comunităţi şi naţiuni, poate încuraja dialogul şi poate crea oportunităţi de inovaţie şi creştere sustenabilă.

„Super are un istoric solid de investiţii în sport în Europa Centrală şi de Est, precum şi în Brazilia, alături de activitatea Fundaţiei Super în şah, în sporturi favorabile incluziunii şi în dezvoltarea tinerilor sportivi. Această experienţă a arătat modul în care sportul transcende frontierele, conectând companii, comunităţi şi instituţii", precizează compania.

„Sportul este unul dintre puţinele limbaje cu adevărat universale din lume. Parteneriatul nostru cu Atlantic Council ne oferă ocazia de a contribui la un dialog internaţional mai amplu despre modul în care sportul poate susţine cooperarea şi dezvoltarea sustenabilă în cadrul comunităţilor din care facem parte. Ca partener fondator al platformei Power of Sports, ne propunem să contribuim cu experienţa noastră din sport, tehnologie, investiţii şi prezenţa pe pieţe internaţionale, în iniţiative care pot genera un impact real şi de durată. Suntem mândri să facem parte din comunitatea globală a Atlantic Council şi să contribuim la o platformă care recunoaşte rolul strategic pe care sportul îl poate avea în a aduce mai aproape oamenii, instituţiile şi ţările, în jurul unor obiective comune", a declarat Sacha Dragic, fondator şi CEO al Super Technologies.

„Suntem încântaţi să primim Super Technologies în comunitatea globală a Atlantic Council şi să vedem compania alăturându-se platformei Power of Sports ca partener fondator. Sportul este mai mult decât entertainment, acesta influenţează geopolitica, investiţiile, tehnologia şi cultura globală, aducând oamenii laolaltă dincolo de frontierele naţionale. Amprenta internaţională a Super şi investiţiile sale în sport fac din companie un partener valoros pe măsură ce explorăm modul în care sportul poate contribui la diplomaţie, inovaţie, dezvoltare economică şi cooperare internaţională", a declarat Frederick Kempe, preşedinte şi CEO al Atlantic Council.

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„Creşterea pe termen lung a Super este susţinută de investitori globali de prim rang. În 2019, Blackstone a realizat o investiţie strategică minoritară de 175 mil. EUR în companie, susţinând expansiunea internaţională a grupului şi transformarea într-o organizaţie globală de tehnologie. În 2025, Super a finalizat o refinanţare de 1,3 mld. EUR, consolidându-şi poziţia financiară şi relaţia cu Blackstone şi HPS Investment Partners, parte din grupul BlackRock, oferind, în acelaşi timp, resurse suplimentare pentru accelerarea expansiunii internaţionale a companiei", notează comunicatul.

Super este prezentă în peste 12 ţări din Europa şi America Latină, cu o expertiză ce combină zona de divertisment, tehnologie şi sport, interacţionând cu milioane de clienţi la nivel global.

În prezent, Super are operaţiuni comerciale în Brazilia, Belgia, Grecia, Polonia, România şi Serbia, alături de hub-uri tehnologice în Spania, Ţările de Jos, Croaţia, România, Regatul Unit şi Brazilia.

„Anvergura internaţională îi oferă companiei un rol mai amplu pe pieţele în care operează, nu doar ca angajator şi investitor, ci şi ca o companie capabilă să contribuie cu expertiză, capital şi perspectivă internaţională la discuţiile privind dezvoltarea economică şi cooperarea strategică. Prin parteneriatul cu Atlantic Council, Super îşi propune să consolideze această poziţie, implicându-se alături de lideri de business, instituţii publice şi alte entităţi relevante în discuţia mai amplă despre rolul sportului în creşterea economică, implicarea internaţională, rezilienţă şi impactul social pozitiv", se precizează în comunicat.

Platforma Power of Sports oferă un cadru global pentru această implicare, permiţându-i Super să contribuie la dezbateri care depăşesc sfera industriei sale tradiţionale şi să demonstreze relevanţa amplorii sale internaţionale, a capacităţii de investiţii şi a expertizei de piaţă pentru priorităţi strategice globale.

Super Technologies (Super) este o companie globală de tehnologie dedicată construirii viitorului divertismentului şi al experienţelor dedicate fanilor sportului. Fondată în 2008, compania a evoluat de la un operator de pariuri sportive şi jocuri de noroc la o organizaţie de tehnologie şi produse digitale, interacţionând cu milioane de clienţi din Europa şi America Latină. Compania are peste 5.300 de angajaţi, dintre care peste 1.300 sunt specialişti în tehnologie şi dezvoltare de produse digitale, operează pe şase pieţe şi continuă să se dezvolte prin investiţii şi achiziţii.

Super precizează că respectă cele mai înalte standarde de conformitate, siguranţă şi responsabilitate. Compania este membră a Agenţiei Internaţionale pentru Integritate în Betting (IBIA) şi face parte din Consiliul Director al Asociaţiei Europene pentru Betting şi Gaming (EGBA).

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