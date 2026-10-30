Bulgaria intră în scutul NATO anti-drone și rachete. Pasul făcut pentru consolidarea apărării aeriene

Bulgaria se alătură unei inițiative NATO menite să consolideze apărarea împotriva amenințărilor aeriene moderne, precum dronele, rachetele de croazieră și bombele ghidate. Documentul de aderare, semnat de ministrul Apărării de la Sofia, urmează să fie aprobat de Parlamentul bulgar.

Soldați NATO la baza Bezmer din Bulgaria Foto: AFP

Ministrul bulgar al Apărării, Dimităr Stoianov, a semnat nota de aderare a Bulgariei la o inițiativă NATO care vizează dezvoltarea capacităților de detectare și neutralizare a amenințărilor aeriene ce operează la altitudine joasă, anunţat vineri, 30 octombrie, Ministerul apărării de la Sofia, citat de BGNES.com

Prin acest demers, Sofia se alătură unui memorandum de cooperare deja semnat de Belgia, Danemarca, Finlanda, Grecia, România, Suedia și Turcia. Documentul urmează să fie supus votului Parlamentului bulgar.

Programul este destinat contracarării unor amenințări precum dronele, rachetele de croazieră și bombele ghidate care evoluează la altitudini de până la 150 de metri, unde sunt mai dificil de detectat și interceptat.

Inițiativa prevede dezvoltarea unor sisteme comune de apărare bazate pe senzori avansați, interceptori, platforme specializate și alte soluții tehnologice capabile să identifice, urmărească și neutralizeze aceste ținte, potrivit TVR info.

Cooperarea dintre statele participante se va concentra în principal pe achiziții comune și pe dezvoltarea de capabilități de apărare colectivă. Totodată, țările membre vor face schimb de informații, expertiză și tehnologii pentru accelerarea implementării soluțiilor de apărare.

În cadrul proiectului, Agenția NATO de Sprijin și Achiziții (NSPA) va realiza un studiu de piață și va întocmi un catalog al tehnologiilor existente și emergente care răspund cerințelor operaționale ale statelor participante.

Rezultatele analizei vor sta la baza viitoarelor programe comune de înzestrare.

Potrivit Ministerului Apărării de la Sofia, aderarea la inițiativă poate deschide noi oportunități și pentru industria bulgară de apărare, companiile locale urmând să își poată prezenta produsele și să participe la proiecte dezvoltate împreună cu aliații din NATO.