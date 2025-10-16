NATO pregătește reguli comune pentru doborârea aeronavelor, Europa zidul de drone

Alianța Nord-Atlantică ia în calcul stabilirea unor proceduri comune pentru interceptarea și, dacă e necesar, doborârea aeronavelor neautorizate care pătrund în spațiul aerian al statelor membre. Măsura vine pe fondul unor incursiuni suspecte, atribuite neoficial Rusiei.

Discuțiile vizează crearea unui cadru unitar pentru evaluarea riscurilor generate de aeronave militare, în special cele dotate cu armament de atac la sol. Astfel, statele membre ar putea lua decizii rapide și coerente în fața unor posibile amenințări, eliminând ambiguitățile în situații de criză.

Propunerile includ stabilirea unor criterii clare pentru angajarea țintelor, luând în calcul tipul de armament aflat la bord și traiectoria de zbor. Avioanele echipate cu rachete aer-sol ar putea fi considerate amenințări și doborâte dacă încalcă spațiul aerian NATO.

Aceste măsuri sunt discutate în contextul intensificării zborurilor suspecte în Europa. Din august, mai multe state au raportat prezența unor drone neidentificate în apropierea aeroporturilor și bazelor militare.

În Danemarca, activitatea pe aeroportul din Copenhaga a fost suspendată în 22 septembrie, după ce drone sofisticate au fost detectate. La câteva zile, armata a semnalat noi apariții în apropierea unor baze. Norvegia a raportat incidente similare, inclusiv închiderea temporară a aeroportului din Oslo. Drone suspecte au fost observate și în Suedia, Finlanda, Lituania, Germania și Franța. Pe 3 octombrie, drone neidentificate au cauzat întârzieri majore pe aeroportul din Munchen, afectând peste 10.000 de pasageri.

Numărul incidentelor depășește nivelurile din Războiul Rece

Fără a avea dovezi oficiale, mai mulți lideri europeni suspectează implicarea Rusiei. Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat că numărul incidentelor depășește nivelurile din Războiul Rece. El a precizat însă că dronele nu păreau echipate pentru atac, ci desfășurau misiuni de recunoaștere.

Pe 1 octombrie, Franța a reținut un petrolier sub pavilion Benin, suspectat că aparține flotei fantomă a Rusiei și ar avea legătură cu dronele observate în Danemarca. Nava și-a reluat traseul pe 3 octombrie.

Alianța testează noi sisteme antidrone

Între timp, NATO a dezvoltat pentru Ucraina noi sisteme antidrone și echipamente contra bombelor cu planare (KAB). Structura comună NATO-Ucraina, JATEC, a intrat în faza testelor finale, potrivit colonelului Valerii Vîșnevski.

Ucraina a solicitat sprijin pentru contracararea bombelor ghidate și a dronelor operate prin cablu de fibră optică. În cadrul unui „concurs de inovație” NATO, au fost selectate trei soluții finaliste, bazate pe drone-interceptor și „roiuri” de drone controlate cu ajutorul inteligenței artificiale. Acestea s-au dovedit eficiente nu doar împotriva KAB, ci și contra dronelor de tip Shahed.

Testele finale vor avea loc pe un poligon din Franța. În funcție de rezultate, Ucraina va decide dacă va adopta tehnologia și va căuta finanțare pentru producție.

Soluțiile pentru dronele cu fibră optică sunt încă în faza de dezvoltare, dar munca continuă. Noul echipament ar putea interesa și alte state europene. Comisia Europeană are în plan lansarea, până în 2027, a unui sistem de protecție împotriva dronelor.